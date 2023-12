El Comité de empresa RTVE Madrid denuncia el cierre del caso Alfredo Menéndez: “Los directivos pueden acosar sin que pase nada”

El pasado 30 de noviembre, RTVE cerró el caso de Alfredo Menéndez acordando con él que dejase de ser el Director de programas de RNE y trasladándole a otro puesto de la misma categoría de Dirección. Una resolución que llegaba dos meses después de que la corporación pública abriera una investigación interna ante las graves acusaciones por acoso laboral y abuso de poder que pesaban contra él.

El propio periodista incidió a ECD que habían alcanzado un “mutuo acuerdo” para pasar a realizar “otras funciones y responsabilidades dentro de la corporación a partir del 1 de diciembre”, aclarando que serían de la misma categoría “dentro de la Dirección de contenidos generales”, e insistiendo en que no había habido “ni ceses, ni dimisiones, ni expedientes”. “El expediente ha sido cerrado”, recalcaron fuentes oficiales.

Conocida la parte de RTVE y de Alfredo Menéndez, la que no se sabe es la de la denunciante. Una trabajadora que prefiere seguir en el anonimato público, y no hacer declaraciones ni contar su versión, optando por utilizar todas las vías internas para denunciar el trato del que fue su superior. Ahora, el Comité de empresa RTVE Madrid, el mismo órgano que denunció públicamente lo sucedido a principios de octubre, ha compartido un nuevo comunicado encabezado por la imagen de “STOP acoso” que como él mismo aclara es la que usa la corporación pública en su formación obligatoria sobre el acoso.

En el documento, muestran que va dirigido a la Dirección de Recursos Humanos (Jorge de San José) y a la Dirección de Relaciones Laborales (Ana Cerrada), con copia a la presidenta Elena Sánchez, a la Directora del Gabinete de Presidencia Verónica Ollé, al Comité Intercentros, al Consejo de Informativos de RNE, a la Presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE Conchi Cascajosa, y a la Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión Monserrat Boix.

El texto se titula “Acoso en RTVE y las consecuencias de denunciarlo”, y en él el Comité manifiesta su “profunda decepción con la resolución del caso (...) y la preocupación por la repercusión interna y externa de la misma. Y de todo esto, hacemos completamente responsable a la Dirección de RRHH de RTVE”. Lamentan que se haya cerrado con un Apercibimiento, comenzando por defender a la víctima denunciante.

Sobre ella, aseguran que la decisión de RTVE se convierte en una “revictimización de la víctima”, recordando todo lo que ha tenido que pasar por atreverse a denunciarlo. Apuntan a Menéndez, adjuntando un mensaje en la red social 'X' en el que presumía de la resolución del caso, de ser “un prepotente que airea 'su verdad' en las redes sociales sin que ustedes lo desmientan públicamente”. Un hecho que consideran grave, y por el que preguntan a RTVE: “¿Saben que la utilización de las redes sociales y la prensa en este sentido, es volver a acosar a la víctima de nuevo? Su silencio les hace cómplices”.

“Los directivos de RTVE pueden acosar a la plantilla sin que pase nada”

El siguiente párrafo del documento es tan concluyente que lo recogemos de forma íntegra: “Que la víctima lea en prensa que no ha sido cesado, que ustedes hayan felicitado a Alfredo Menéndez por su trabajo o que vaya a ocuparse de otras responsabilidades en RTVE y que no saquen un comunicado aclaratorio del acuerdo al que han llegado con él, es una daga mortal que lleva asociados varios mensajes muy obvios y preocupantes: la víctima miente, los directivos y directivas de RTVE pueden acosar a la plantilla sin que pase nada, si eres víctima de acoso en RTVE, no denuncies, no sirve para nada y no pertenezcas al Consejo de Informativos porque cuando lo dejes, llegará la venganza…”.

El Comité añade que esta decisión “daña la imagen de RTVE”, y lamenta que “esa imagen que vendemos de 'tolerancia cero frente al acoso' es una burla grotesca”, lanzando la siguiente pregunta: “¿Para qué tanto esfuerzo en negociar protocolos de actuación frente al acoso?”.

De hecho, apuntan a que no es la única denuncia similar contra Alfredo Menéndez: “No queremos dejar de lado que son conocedores de otras situaciones que se han producido bajo la dirección de Alfredo Menéndez en RNE sobre las que les hemos alertado y pedido que se investiguen”, añadiendo que “dejamos entrever que se podían estar dando otros casos o que incluso el de la propia víctima denunciante podría” ser un ejemplo de acoso por razón de sexo, y no acoso laboral.

Estos días RTVE imparte formación obligatoria sobre acoso

El mismo comunicado explica que precisamente estos días, “oportunamente, toda la plantilla tiene en sus correos la formación obligatoria sobre acoso por razón de sexo y acoso sexual”. Y se valen de ella para extraer algunas de las explicaciones, comentarios y lecciones que da la propia RTVE.

El Comité extrae imágenes de cómo la corporación pública habla de “Actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima”, “Ataques con medidas organizativas” o “Actuaciones que pretenden aislar a su destinataria/o”. Tras destacarlas, se dirigen de nuevo a la Dirección de Recursos Humanos para preguntarle si han hecho su propio curso, y volver a extraer ejemplos del manual sobre cómo hay que proceder y también las consecuencias para la persona acosada y las sanciones.

Al leer ese último punto, reflexiona: “Damos por hecho que han considerado que no ha habido ni falta grave ni nada que se le parezca porque lo único que sabemos es que se le ha apercibido por escrito. La amonestación más leve de todo el Ordenamiento Normativo Laboral”. También señalan que Alfredo Menéndez no cumplió con el deber de sigilo y confidencialidad que obliga el reglamento.

El Comité pide explicaciones a RTVE

En el final de su comunicado, el Comité de empresa RTVE Madrid concluye que “la mediación en un conflicto laboral no es llegar a un 'acuerdo' entre la dirección y el acusado, es un acuerdo entre la víctima y el acusado. Revisen y respeten los protocolos. Dejen de tomarnos el pelo”. Y por ello, solicitan lo siguiente:

Solicitamos el informe de la instrucción del caso de Alfredo Menéndez Álvarez y el apercibimiento. Queremos conocer el acuerdo al que han llegado con Alfredo Menéndez Álvarez. Exigimos un comunicado público que desmienta lo dicho por Alfredo Menéndez Álvarez a la prensa. Pedimos la revisión del informe y su consiguiente sanción. Recordamos que hemos pedido que se investiguen las situaciones irregulares que se han producido en RNE bajo la dirección de Alfredo Menéndez Álvarez por si pudieran ser complementarias a este caso concreto y ser considerado, además, acoso por razón de sexo. Sugerimos formación para Alfredo Menéndez Álvarez sobre acoso.

El órgano de representación concluye su extenso texto dirigiéndose a Alfredo Menéndez “para decirle que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Usted siga volando y siga mintiendo o mejor, aterrice y tome consciencia de sus actos. Si la Dirección de RRHH no procede, como debería haber hecho desde el principio, este Comité seguirá los trámites que considere oportunos para defender a nuestra, o nuestras, compañeras”.