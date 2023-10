Jorge Javier carga contra Pepa Jiménez y reaviva las ascuas de un conflicto que salió caro a 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez, Pepa Jiménez y Jaime Cantizano. Podríamos estar hablando de un “enfrentamiento televisivo” de hace unos cuantos años, en la época en la que DEC en Antena 3 peleaba contra el Deluxe en Telecinco. Pero no, es ahora. Aunque no descartamos que sean rencillas de entonces.

El presentador de Mediaset, que espera nuevo programa tras los malos datos y la cancelación de Cuentos chinos, no se ha mordido la lengua a través de su cuenta de la red social X para criticar a TVE y los colaboradores de Mañaneros:

“Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública. Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele”.

El presentador durante tantos años de Sálvame (un programa también criticado por sus “argumentos ramplones”) recoge un vídeo en el que el magacín matinal conducido por Jaime Cantizano habla sobre la boda de Isa Pantoja, la hija de la tonadillera Isabel Pantoja, en la que el propio Jorge Javier Vázquez actuó como padrino. Y Pepa Jiménez dice:

“Esto es un paripé. Como cualquier boda que se hacen paripés, que las hay, de famosos y no famosos. Pero no me digáis que hay una ceremonia. Yo soy religiosa, y una ceremonia es cuando te casa un cura, o un notario. Se casaron ya, y el viernes no había boda, era paseíllo”, refiriéndose a continuación, sin nombrarle, a Jorge Javier Vázquez: “Con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacer las fotos y marcharse. Es que es surrealista todo”.

Como contó la propia Pepa Jiménez, que se convirtió en la archienemiga de Belén Esteban, fue víctima de un complot de los protagonistas de Sálvame, además de la productora La Fábrica de la Tele, cuando Antena 3 y Telecinco se enfrentaban con distintos formatos. Lo llevó a los juzgados, y ganó una demanda con 2.000 euros de indemnización además de un perdón público que el Deluxe pronunció justo antes de acabar una de sus entregas, a las 2:30 horas de la madrugada. Pepa Jiménez rompió su silencio en 2017, cinco años más tarde, con una carta abierta a Belén Esteban. Y al parecer, de aquellos polvos, estos lodos.