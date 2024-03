José Antonio León se molesta con 'Vamos a ver' por reinterpretar sus palabras: “¿Así cómo nos van a respetar?”

José Antonio León, ex de Sálvame y actual colaborador de ¡De viernes!, ha expresado su malestar en redes sociales con otro programa de Telecinco, Vamos a ver, por una pregunta de un reportero del magacín matinal a Mayte Zaldívar sobre algo que dijo él mismo días atrás y que, comenta, no se ha interpretado de manera correcta por sus propios compañeros.

Ocurrió este miércoles 27 de marzo, a raíz de que el programa que presenta Joaquín Prat emitiese un encuentro de la prensa con la ex de Julián Muñoz. En él, su reportero cuestionaba directamente a la entrevistada sobre la posibilidad de que el que fuera Alcalde de Marbella fuese pareja de hecho de Isabel Pantoja en la actualidad, citando expresamente unas palabras de León pronunciadas el pasado viernes en Telecinco.

Lo que emitió en pantalla Vamos a ver fue el fragmento en el que el colaborador de ¡De viernes! dice lo siguiente: “Lo que a Julián le preocupa es que sea pareja de hecho de Isabel Pantoja y que, en caso de que ocurriera lo que no queremos que ocurra, que tenga una pensión de viudedad”. Palabras que, según ha denunciado en la red social X el propio José Antonio León, se trasladaron de manera incorrecta a Zaldívar.

“A los compañeros de Vamos a ver que le estáis preguntando a Mayte que yo dije que Julián y Pantoja eran pareja de hecho: ¡desde el viernes hasta hoy han pasado cinco días y ni siquiera habéis visto lo que dije! ¿Así cómo nos vamos a respetar? ¡Dije que no eran pareja de hecho! ¡QUE NO!”, ha expresado el ex de Sálvame, defendiendo que él únicamente planteó la duda y no afirmó que la unión entre el expolítico y la tonadillera siguiese vigente, sino todo lo contrario.

Además, José Antonio León emplaza a sus compañeros de cadena a comprobar qué fue exactamente lo que salió de su boca, ya que en distintos momentos de la emisión del programa nocturno dejó claro que Julián Muñoz no es a día de hoy pareja de hecho de Pantoja.