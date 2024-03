'La isla de las tentaciones 7' reunió a Marieta y Álex para sorprender con un nuevo giro y anunciar otro 'Debate' final

'La isla de las tentaciones 7' no acabó con el reencuentro de Marieta y Álex 8 meses después, si no que organizó un Debate especial para conocer sus sentimientos en la actualidad (3 meses después del enfrentamiento grabado).

Si en la cita anterior, Marieta explicó que estaba en pareja “más enamorada que nunca” y Álex sorprendió estando con la chica a la que había dejado por Marieta, ahora su situación había cambiado mucho.

Así como la de Sergio, Gabriela y Miguel que también pasaron por aquel reencuentro y aún tenían mucho que decir. No solo ellos, si no que Sandra Barneda acabó la entrega anunciando lo siguiente: “Esto no puede acabar así, el miércoles que viene habrá otro debate final”. Por lo que el próximo 3 de abril continuará el reality.

Marieta: “Para mí la hoguera final fue preciosa”

Marieta fue la primera en llegar a plató para explicar que durante la emisión del programa pasó por varias fases: “Primero odiaba un poco a Álex, después admito que caí en la Tentación y después la cagué en la hoguera final. La cagué poniéndole los cuernos porque no estaba tan enamorada pero podría haberle dicho que no seguíamos y además me ilusioné muy rápido por otra persona”.

Con lágrimas en los ojos, confesó lo siguiente: “Para mí la hoguera final fue preciosa, vi a dos humanos. Vi a dos personas que se querían mucho pero que no se querían bien. Creo que la he visto muchas veces y siempre se me rompe el corazón. Me arrepiento de no haberle abrazado cuando me lo pidió”.

Marieta se rompió en mitad de plató: “Me siento muy mal, no soy mala persona y sé que lo he hecho mal. Cuando vi a Álex me morí, no podía mirarlo a los ojos. Creo que le hice mucho daño. Le pedí perdón antes, durante y después”.

Al escucharla, hasta Sandra Barneda se emocionó: “No me imaginaba que esto iba a ser tan bonito porque creo que esto Álex lo necesitaba”. Pero el único impasible era él que aseguró que no se creía a Marieta: “No son los primeros cuernos que me pone”, desveló ante la sorpresa de los presentes.

Barneda, a Álex, en plató: “Vi cómo te rompiste y no has vuelto a ser igual”

Marieta salió y Álex entró a plató: “He sido tonto. Después de todo lo que me he enterado no me la creo”, empezó diciendo. “Con Marieta lo que me pasaba es que como no me daba cariño me convencía de que podía tener una relación sin cariño, pero ahora sé lo que quiero”, explicó.

“La isla me hizo mucho daño porque me costó mucho estar con ella. La quise mucho y muy rápido. Sentí que se había reído de mí, de mi familia, sentí muchas cosas y ninguna buena. Confiaba en ella, creía que era una supermujer y en la primera hoguera... ”. Momento en el que Barneda señaló que “desde esa noche no he vuelto a ver a ese Álex y me da pena. Vi que te rompiste”, lamentó la presentadora que le pidió que se abriera y que “no viviera así”.

Sergio explicó su desencantamiento y Gabriela suelta el bombazo

Minutos después entró Marieta y se dieron dos besos. “Enhorabuena” le dijo Álex por el fichaje por Supervivientes y ella se lo agradeció. Él se dirigió a ella para confesarle que no le guarda rencor, que lo pasó muy mal pero que no se arrepiente de haber estado con ella. Marieta respondió: “Yo no te quería hacer daño, salieron las cosas así, lo siento y no me arrepiento de haber estado contigo. No te voy a olvidar nunca”.

Los colaboradores preguntaron a Marieta por sus sentimientos por Sergio: “Para mí fue una espinita, lo veía y me moría. En el reencuentro seguía sintiendo” confesó. Y el tentador entró a plató justo cuando a ella le preguntaban a quién escogería a Sergio o a Álex: “Elijo a Álex, he vivido una historia de más tiempo”.

Preguntado por lo que había sentido Sergio al ver a Marieta: “Muchos recuerdos de la isla”, atinó a decir. Y aclaró lo siguiente: “Lo que menos me gustó de ella era cuando se refería a él. Si yo seguía contigo, en la cita final te vienes conmigo”, dijo entre risas.

A lo que ella respondió: “Yo vivía una montaña rusa y tenía derecho a hacerlo. Yo me veía fuera con él porque me gustaba él pero el fallo que tuve contigo es haber sido buena persona. Él dormía conmigo y después me dejó por los suelos delante de todos los compañeros”, lamentó.

Segundos después entraba Gabriela y le daba un beso directamente a Álex. “Ese mismo día del reencuentro dejé a mi ex”, explicó sobre lo que había ocurrido con la pareja que dijo que estaba en ese momento. “Yo la dejé porque era muy celosa, decidimos volver pero fue peor y ahora estoy con Gabriela”, desveló. Explicó que al verse de nuevo “se encendió” la chispa y que ahora son pareja de forma oficial.

Gabriela también dio su versión: “Lo de Miguel para mí fue un error. Me arrepiento. No me di cuenta de lo que valía Álex hasta que nos conocimos en la calle. Me di cuenta que era mucho más de lo que pensaba para mí”.

Las “bombas” de Marta Peñate, Andrea y Miguel

Marta Peñate anunció que tenía una “bomba” que se la había dicho Andrea y esta la contó: “Tengo unas conversaciones en el grupo de todos los tíos de la isla. En ella decía Álex que en el Reencuentro iba a volver a caer en la tentación con Gabriela, estando con la mujer de tu vida, y que le ibas a poner los cuernos otra vez con ella porque era para lo que valía”.

Aunque Borja corrigió sus palabras diciendo que lo que dijo exactamente es que le gustaba mucho.

Miguel entraba el último saludando a todos para mostrar mensajes entre él y Marieta y demostrar que ella quería una relación. Sin embargo, sus palabras no acababan de decir eso: “Dices que quería una relación contigo pero el que vino a verme y el que buscaba billetes eras tú. Luego me llamas tóxica pero quieres que vaya a verte. Me alegro de haberte regalado bolos porque gracias a acostarte conmigo estás aquí”.

Tras todo ese lío, Barneda acabó despidiendo a Marieta para que cogiera el avión a Honduras y le deseó suerte. Además de anunciar un nuevo Debate para el miércoles que viene.