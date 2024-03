El reencuentro de Álex y Marieta desveló una reconciliación, una confesión a Sergio y el giro dramático definitivo

Telecinco se guardó el reencuentro de Marieta y Álex como guinda para cerrar la séptima edición de La isla de las tentaciones. Después de desvelar el final de todas las parejas (con embarazo sorpresa incluido), la cadena había dejado la cita más esperada para emitirla este miércoles, tras una semana cebándola.

Ambos habían sido los protagonistas que más “la habían liado” en República Dominicana. Tanto había sido que Supervivientes fichaba a la joven como sustituta de Zayra Gutiérrez que saltará del helicóptero este jueves, solo un día después de la emisión que pondrá punto y final al reality que sigue siendo vital para Telecinco por sus audiencias.

Así, prepararon un Debate especial en el que se emitió su reencuentro grabado 8 meses después y la posterior llegada de ambos a plató (3 meses después de ese primer enfrentamiento).

El reencuentro de Álex y Marieta 8 meses después

Marieta era la primera en sentarse frente a Sandra Barneda para recordar su experiencia. “Un tsunami”, definía con la voz rota, “entré sintiéndome mala novia, sabía que a Álex le faltaban cosas conmigo. Y por otro lado me acuerdo que con Sergio viví de todo, cosas buenas y malas. Ese chico me gustó”.

Sobre lo que ocurrió al volver: “ En el avión se supone que estaban enamorados, ella se queda en Madrid, él se viene conmigo en el taxi y me abrazó. Le dije que le quería y que si se acordaba de mí que me llamara. Me llamó por las noches, por las mañanas, me hablaba y me borraba los mensajes. 24 horas después Gabriela se enrolló con un tentador, Miguel, yo también tuve un rollo con él. Nos volvimos a ver con Álex y volvimos, durante un mes, pero todo fueron machaques. Me dijo de todo y lo dejamos”, aseguró Marieta.

Ella se marchó y llegó él que contó su versión: “Ha explicado mal toda la historia. Se pasó todo el tren llorando. Me pedía besos pero yo no quería. Con Gabriela hablábamos de vez en cuando pero se fue enfriando. Pensaba que con Marieta se me había olvidado, que habíamos hecho lo mismo pero no lo sentía así...yo ya no la veía igual” momento que interrumpió ella.

“No sabes estar solo, ridículo. Me da vergüenza haber estado contigo porque no tienes personalidad, lo hiciste todo por venganza” dijo gritando Marieta. “Esa tía te da mil vueltas, me hizo sentir mejor ella en pocos días que tú en un año. Eres la persona más incoherente que ha pisado el programa”, respondió Álex y argumentó su actitud: “Yo he ido con mi pareja, mi pareja me ha puesto los cuernos y a partir de ahí me lo he pasado bien”.

Marieta se sinceró con Sergio y él razonó su rechazo

Sergio llegó a la sala y saludó a todos. Sobre Marieta: “Le tengo cariño, aprecio y creo que es una buena niña. Vi comportamientos actitudes, como que hablara mal de él y fui sincero con ella. No le mentí, me gustaba porque era una niña guapa pero al conocerla no teníamos nada que ver. Yo he estado muy a gusto contigo. Te conocí esa parte de ti y no me gustaba, yo soy tranquilo y no me gusta discutir”.

A lo que ella respondió: “He tenido sentimientos por ti. Es lógico que a días estuviera bien y otros mal, tras legar de la hoguera que me cagara en todo y más tarde ya no. Además de ser guapa hemos hablado de todo, dormías en mi cama... yo no quise quedar más con Sergio porque yo tenía sentimientos por él”, lamentó.

Antes de que se marchara, Marieta quiso sincerarse con Sergio: “Para mí has sido importante porque todo lo que viví fue gracias a lo que sentí por ti y no te guardo rencor”, añadió con la voz rota. A lo que el tentador respondió: “Yo te deseo lo mejor y en Granada tienes un amigo”.

El giro dramático de Gabriela y Miguel

Él se marchó y llegó Gabriela para explicar su experiencia con Álex: “Salí del programa y me di cuenta de la realidad, de que no estaba preparada para tener una relación. Me fui de fiesta, conocí a Miguel y nos fuimos al hotel. Ahora somos amigos y solo pasó esa vez”.

Momento en el que también entró Miguel: “Tú no entraste enamorada de él”, soltó de primeras el tentador. “¿Tú ves normal que entres y la primera noche te líes con uno, al salir conmigo y ahora estés conociendo a otro? No sabe estar sola. Ella quería tener una relación conmigo porque se vino a mi pueblo...” Ella alucinó al escucharlo: “¡Pero si solo hemos follado! Si yo estoy muy bien en mi casa”, aseguró Marieta desconcertada.

Se marcharon los dos extentadores y Barneda preguntó a Marieta cómo estaba en la actualidad: “Tengo pareja desde octubre y estoy más enamorada que nunca”.

Mientras Álex confesó que también tenía una relación con la chica a la que había dejado por Marieta anteriormente: “Estoy súper bien, ahora mismo con ella”. Él se marchó con un “hasta luego” a Marieta y ella concluyó: “Han pasado los meses y me he dado cuenta de que he salido ganando. Lo volvería a hacer todo exactamente igual”.