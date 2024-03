Sandra Barneda frenó a Andrea por su “fea” expresión y se emocionó con Álex en 'El debate de las tentaciones'

El primer Debate final de La isla de las tentaciones 7 estuvo marcado por la emisión del reencuentro de Marieta y Álex y por su posterior cara a cara en plató. Un encuentro en el que también estuvieron presentes otros participantes del reality relacionados con su trama, y en el que sobresalió una Sandra Barneda que lo mismo se puso firme como se emocionó a lo largo de la noche.

La presentadora, que ya fue protagonista en Supervivientes: Conexión Honduras por sus advertencias a Rocío Madrid y su corte a Nagore, cogió la batuta de la gala de La isla de las tentaciones para frenar a Andrea Bueno por una expresión “fea” que pronunció al destapar una de las informaciones 'bomba' de la noche.

Ocurrió en un momento del Debate, cuando la ex de esta séptima edición y Marta Peñate se 'aliaron' para desvelar una conversación de Álex en el grupo de WhatsApp de los chicos de las Tentaciones que probaría que había jugado con Marieta y Gabriela al mismo tiempo.

“Dices con todos tus coj... gordos que vas a volver a caer en la tentación con ella [Gabriela] porque sólo sirve para eso”, expresó Andrea, dirigiéndose al ex de Marieta. Unas palabras que hicieron 'saltar' a Barneda, que reprobó el lenguaje empleado en televisión: “Andrea, está muy feo lo que acabas de decir”. “Eso es lo que decía el mensaje”, se excusó la exconcursante, diciendo que el comentario sobre Gabriela procedía de Álex y no de ella.

Sandra Barneda se emociona con su consejo a Álex

En otro momento de la noche, la presentadora dejó ver una cara mucho más personal cuando se abrió ante Álex para expresarle su empatía y darle un consejo de cara a su futuro amoroso.

El exconcursante reconoció que su paso por La isla de las tentaciones le ha cambiado y ha mermado su manera de relacionarse con los demás y confiar en sus parejas. “Sentí rabia, sentí que se había reído de mí y de mi familia, que me había traicionado. Tenía una idea de ella como una supermujer y en la primera hoguera me estampé”, recordó sobre cómo se truncó todo con Marieta.

Una confesión que emocionó a Sandra Barneda, que le dedicó unas sinceras palabras con los ojos vidriosos: “Yo vi como te rompías, y desde esa noche no he vuelto a ver a ese Álex. Me da mucha pena, pero tengo que decirte que el amor rompe, pero enseña muchísimo. No quiero verte así. Ojalá te recompongas, y te lo digo con todo el cariño”.

“A todos nos han roto por amor, pero el amor es mucho más grande. Así que ábrete, no vivas así”, zanjó la conductora, que recibió los aplausos de los invitados y del público presente en plató.