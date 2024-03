'La isla de las tentaciones 7' (15.3%) baja con su primer 'Debate final' y pierde el duelo directo contra el cine de Antena 3

Noche de sentimientos encontrados para La isla de las tentaciones. El reality de Telecinco, que reservó el esperado cara a cara entre Marieta y Álex para intercalarlo en su Debate final, baja respecto a la entrega de Reencuentros y pierde el liderazgo nocturno en su duelo directo contra el cine de Antena 3 con uno de los mejores registros para una gala de plató en las últimas cinco ediciones del formato de parejas.

El programa presentado por Sandra Barneda, que emitió el Reencuentro 8 meses después de la pareja estrella de la edición dentro de una gala que contó con los mismos protagonistas en plató, firma un 15.3% y 1.146.000 en prime time. Supone una bajada de 2.2 puntos de cuota y 318.000 espectadores respecto al dato marcado siete días atrás, y la cesión del 'mando' de la noche del miércoles por segunda vez en toda la temporada.

La gran beneficiada es Antena 3, que con la película española Mama o papá -protagonizada por Miren Ibarguren y Paco León- firma un 14.3% y 1.241.000 que le permite ganar el duelo directo a El debate de las tentaciones y liderar en franja de estricta coincidencia.

Audiencias en franja de estricta coincidencia (de 23:03h a 00:55h):

'Mama o papá' (Antena 3): 14.3% y 1.241.000

'El debate de las tentaciones' (Telecinco): 14% y 1.218.000

La nota positiva para el reality de Telecinco, pese a no liderar, es que logra registrar uno de los datos más potentes para uno de sus Debates en las últimas cinco ediciones. De hecho, desde 2021 sólo le supera el Debate final de la cuarta temporada con Alejandro Nieto, Tania Medina y compañía, que firmó una décima más (15.4%). Algo meritorio, teniendo en cuenta que en esta edición El debate de las tentaciones no se ha ofrecido en abierto sino en Mitele Plus, y que permite a la cadena ser optimista de cara a la emisión de una última entrega en plató el próximo miércoles que pondrá el broche a la historia de estas parejas.

El podio del miércoles en prime time lo completa el cine de La 1, al igual que hace siete días, con la cinta de acción El asesino (7.2%) protagonizada por Jason Statham. Callejeros (6%) es cuarta opción de la noche con su entrega 'Sople, por favor', que cede poco más de un punto respecto a la semana pasada pero dobla a su competencia directa, el 'Taquillazo' de laSexta (3.3%).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL MIÉRCOLES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.9% laSexta: Aruser@s 16.6% Telecinco: El debate de las tentaciones 15.3% La 1: La Promesa 10.6% Cuatro: First dates 9.5% La 2: Saber y ganar 6.6% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22.5%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:03 con 3.053.510 espectadores y un 27.6% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.2% Telecinco 11.2% Temáticas de pago 10.1% Autonómicas (FORTA) 8.6% La 1 8.2% laSexta 6.7% Cuatro 4.8% La 2 2.4% Autonómicas privadas 0.4%

Mes

Antena 3 13% Temáticas de pago 11.1% Telecinco 10.6% La 1 9.3% Autonómicas (FORTA) 8.1% laSexta 6.4% Cuatro 5.6% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero 12.9% 1.579.000 El Peliculón: Mama o papa 14.3% 1.241.000 ¡Allá tú! 8.8% 1.083.000 El debate de las tentaciones 15.3% 1.146.000 4 Estrellas 6.9% 846.000 Cine: El asesino ( war ) 7.2% 704.000 El Intermedio 5.4% 665.000 El Taquillazo: Anarchy: La noche de las bestias 3.3% 319.000 First dates 6% 706.000 First dates 9.5% 1.156.000 Callejeros: Sople, por favor 6% 598.000 Cifras y letras 3% 358.000 La 2 es teatro: Tea rooms 1.9% 221.000 Cine: ¿Necesitas una terapeuta sexual? 1.4% 96.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 9% 246.000 Cine: Toc toc ( 2017 ) 11.7% 434.000 Cine 2: Una cita con el pasado 5.2% 259.000 La noche en 24h: Portada: Pablo montesinos 4.4% 115.000 Callejeros: Nacional 340 4.6% 307.000 Bribones: En el corazón de la aventura: El misterio de las islas 3.2% 128.000 El Desmarque: Madrugada 3.7% 93.000 Cine: Presa del panico 2% 87.000 Conciertos radio 3: Calizo 1.5% 57.000 La carrera de la vida: La supervivencia de los mas aptos 2.3% 65.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.2% 1.263.000 Pecado original 10.7% 961.000 Y ahora Sonsoles 12.1% 1.024.000 Pasapalabra 19.3% 1.965.000 Así es la vida 9.2% 878.000 TardeAR 10.5% 897.000 Reacción en cadena 10.8% 1.095.000 Informativo 24h 0% 4.000 La Moderna 7.3% 672.000 La Promesa 10.6% 905.000 El Cazador 7.4% 613.000 El Cazador 8.7% 793.000 Aquí la Tierra 10.3% 1.076.000 Zapeando 6% 565.000 Más Vale Tarde 7.6% 649.000 LaSexta Clave 5.4% 599.000 Todo es mentira 4.7% 437.000 Cuatro al día 3.4% 285.000 Diario de un nomada: Expedicion ruta de la seda: Kirguistan y el valle de fergana 3.3% 314.000 Saber y ganar 6.6% 630.000 Grandes documentales 4.1% 367.000 Documenta2 3% 250.000 Se ha escrito un crimen: Asesinato en do sostenido 1.4% 122.000 Se ha escrito un crimen: Dos veces muerto 1.4% 134.000 Las recetas de Julie 1.7% 185.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 11.7% 277.000 Vamos a ver 14.7% 463.000 Vamos a ver más 11.6% 802.000 Aruser@s 16.6% 406.000 Al rojo vivo 10.2% 432.000 Entrevista: Diana morant 8.9% 304.000 Espejo Público 12% 346.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.8% 863.000 La ruleta de la suerte 21.9% 1.678.000 La hora de La 1 10.7% 230.000 Mañaneros 7.1% 246.000 Ahora o nunca 7.1% 578.000 Alerta cobra 1.3% 21.000 Alerta cobra 2.6% 57.000 Alerta cobra 3.7% 100.000 En boca de todos 5.2% 197.000 Flash moda 0.4% 5.000 Grandes diseños de suecia: Okersverga 1.2% 20.000 Un pais para leerlo: Jaen 0.4% 9.000 Mi familia en la mochila.ruta españa 1% 25.000 Mi familia en la mochila.ruta españa 1.3% 33.000 Documenta2 1.5% 40.000 Castillos de leyenda: Esoterismo 1.6% 46.000 Culturas 2 1.2% 34.000 Mañanas de cine: Wanda nevada 2.8% 110.000 Animales imposibles: Las costas 1.5% 106.000 Diario de un nomada: Expedicion ruta de la seda: De samarkanda a las estrellas 1.5% 135.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 22.5% 2.120.000 Informativos Telecinco 15h 11.4% 1.077.000 Telediario 1 10% 950.000 laSexta Noticias 14h 8.9% 791.000 Jugones 5.5% 522.000 Noticias Cuatro 1 4.6% 344.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 18.8% 2.167.000 Informativos Telecinco 21h 10.6% 1.221.000 Telediario 2 9.8% 1.141.000 laSexta Noticias 20h 7.7% 750.000 Noticias Cuatro 2 4.2% 408.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 17.7% 133.000 Antena 3 Noticias de la mañana 11.7% 129.000 Informativos Telecinco Matinal 8.7% 150.000

