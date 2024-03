'La isla de las tentaciones 7' asombró en su reencuentro con un embarazo, dos regresos, una ausencia y otro cebo

La séptima edición de La isla de las tentaciones acabó en la semana pasada con unas hogueras finales que se llevaron por delante a dos parejas, mientras otras dos se fueron juntas. Una entrega que marcó máximo de temporada, a pesar de haber sido la edición menos vista del formato.

Un programa que aún así sigue siendo vital para Telecinco por sus cifras y sus tramas que se alargan en todo el universo Mediaset. Algo lógico ya que David y María, Marieta y Álex, Ruth y Niko, Alba Casillas y Rober, Mariona y Adri y Andrea y Álvaro han sido protagonistas muy jugosos.

Y así lo confirmaron en su reencuentro 8 meses después de que su vida diera un giro inesperado (para algunos más que para otros) y en el que cinco parejas aparecieron juntas, una novia llegó sola ante la negativa de él de aparecer y a Marieta y Álex los dejaron para la próxima gala.

Alba Casillas se quedó sola con su versión ante la negativa de acudir de Rober

Ambos se marcharon juntos 48 horas después de empezar la experiencia, a petición de él por no poder soportar la prueba. Sin embargo, llegaron por separado al reencuentro. Ella se sentó junto a Sandra Barneda para recordar su corto paso por la isla: “Yo tampoco lo entiendo aún, creo que un mes sin mojar el churro él no hubiera aguantado”, teorizó.

Preguntada por su relación al regresar: “Al volver estuvimos bien dos semanas, me dijo que se iba en barco con un amigo, sabía que me estaba mintiendo, a la mañana siguiente vi que había dos chicas en el mismo barco con él. Hice las maletas y me fui de su casa, me llamó llorando y poco después me llegaron vídeos liándose con otra. Ahí lo corté y desde entonces no sé nada de él”.

La presentadora se sorprendió aún más cuando ella le explicó que sabía que había escrito a todas las tentadoras. Pero él no se pudo defender porque no acudió al encuentro, aunque sí envió un vídeo dando alguna explicación: “Fue una prueba de amor que quise afrontar con Alba, no conseguí adaptarme a la situación y abandoné con ella. Después seguimos juntos 3 meses y mi relación se acabó, supuestamente por una infidelidad, pero la desmiento. No tenemos ningún contacto y la relación está totalmente rota por lo que no me gustaría exponerme a una persona que no tiene ningún sentido ahora mismo”.

Cosas que no cuadraban con la versión de Alba: “No hemos tenido nada porque yo no he querido. Tanto tiempo yo creo que no he estado con él o se me ha hecho más corto. No ha venido porque va de que no le importa la tele, pero al salir te has pencado a tu pretendienta”, soltó y se despidió de la presentadora.

Andrea y Álvaro en el mismo punto “ni contigo ni sin ti”

El corto paso de ella por la edición fue uno de los más polémicos por las malas formas hacia su pareja, a la que casi obligó a marcharse con ella el segundo día de empezar.

Andrea se sentó frente a Barneda para confesar lo “mal que lo había pasado” pero se reía al verse en la isla. “Yo fui a que me demostrara y en cuatro días empezó a jugar a algo que teníamos pactado, pues adiós. Si el primer día ya veo un baile... debería estar mal por separarse de mí. Si me hubiera quedado más habría visto más cosas”, evidenció.

Preguntada por lo que ocurrió al marcharse: “Volvimos a hablar y volvimos juntos. En el avión ya nos arreglamos. Cagadón porque me tendría que haber esperado. Lo vi con el corazón en la mano, le quiero y volví. Después tuvimos otra pelea, me volví a ir de casa, y antes de la emisión me fui otra vez. Me atormentaba lo que viví allí. Ahora él quiere volver, yo le quiero pero me tiene que demostrar”.

En ese momento entró Álvaro: “Tenía ganas de verla. Quiero que confíe en mí, paso a paso voy demostrándole, es la mujer de mis sueños, y día que no paso con ella, día que no estoy bien”. Palabras que le hicieron sonreír a ella, hasta que recordaron las imágenes del paso de él, que no hizo nada pero para ella sí.

“Yo me dejé llevar, conociendo a todo el mundo. Me acerqué a Mónica y me gustó físicamente pero ya está. Y me decepcionó cómo me trató Andrea. Tenía motivos para desconfiar pero no en el programa, fuera” aseguró él. Se enzarzaron en reproches y se quedaron en el mismo punto muerto de la hoguera. Por lo que los dos decidieron irse juntos pero sin estarlo, en un “ni contigo ni sin ti” de manual.

Mariona y Adri se dieron una nueva oportunidad con más dudas

Ella no pudo soportar ver cómo Adri se acostaba con Mónica, una de sus tentadoras, y decidió marcharse sola a pesar de que él pidió salir de su mano. Al sentarse frente a Barneda, Mariona confesó que habían pasado muchas cosas tras la isla. “He intentado borrar el beso de Adri con Mónica y lo que vino después. Aún hay muchas cosas que no entiendo”, reflexionó.

Sobre lo que ocurrió después de salir: “Estuvimos hablando días, me dio muchas explicaciones y yo a él. Julen me hizo sentirme querida, mi novio no me lo demostraba, y por eso avancé con él. Tras los días de charla accedí a empezar una terapia con él. Pero no sé si ha funcionado, no sé si estamos bien o no”, confesó.

Seguidamente llegó Adri que se sentó junto a Mariona: “Ninguno nos imaginamos lo que iba a pasar. Caímos los dos. Hemos aprendimos a ver las carencias que teníamos pero eso nos puede enseñar lo que tenemos que trabajar”. Explicaron entonces que tras la isla retomaron la relación, conviviendo y hasta trabajando juntos. Pero tras ese tiempo a él le entraron nuevas dudas: “No sé si la quiero lo suficiente”.

Algo que la derrumbó a ella: “Para mí es el amor de mi vida, pero yo sí tengo claro que quiero un futuro con él y él no”. Lo que Barneda resumió en que Adri le pedía a Mariona que siguiera con él, cuando él no lo tenía claro.

En ese momento entró Mónica que explicó que habían hablado alguna vez con Adri. “Me preocupaba por él, le vi salir afectado y quería saber de él. Me hubiera gustado seguir conociéndole fuera de la isla”, explicó la tentadora pero aseguró que nunca llegaron a quedar.

También entró Julen sonriente: “Quería saber de ella. Al final una relación es para que te den el lugar que te mereces, encima no puedo entender que tenga él dudas”, criticó sobre la situación actual de Mariona y Adri. Pero destaparon que al salir de la hoguera, ella soltera, el tentador ni se acercara a ella.

Al despedirse de los solteros, los novios se marcharon juntos aunque con dudas. Se besaron y se fueron de la mano.

María y David en su mejor momento: “Solo nos falta el bebé”

María había sufrido muchísimo durante toda la experiencia al ver la conexión de David con Zayra, pero finalmente se marcharon juntos tras su hoguera. Al programa regresaron de la mano y se sentaron frente a Barneda para recordar lo vivido.

“Estamos en nuestro mejor momento”, aseguró él y ella añadió que estaban “muy felices”. Reflexionaron sobre su experiencia y él concluyó que sabía a lo que iba y eso jugó a su favor, pero ella también sabía lo que podía pasar y por eso jugó en su contra. “Creo que él sintió atracción sexual por Zayra pero nada más”.

En ese instante entró la tentadora. “Tuvimos bastante química y creo que él también, a veces sentí algo pero me quité la ilusión. Yo consideraría que con todos los jueguecitos ya fue una infidelidad pero ella sabrá”, dijo sobre María. A lo que la novia respondió: “Es de patética lo que hiciste en el baño y dice más de ti que de mí”. Se enzarzaron en quién había sido mejor tentadora. Zayra añadió que no lo veía enamorado y que solo fue a hacer un lavado de imagen porque en la villa nunca hablaba de María.

Sobre su vida actual: “Estamos viviendo juntos, muy felices y solo nos falta el bebé pero ya llegará más adelante”, señaló David. “Pienso que eres la mujer de mi vida, eres perfecta y nunca creí que existiera alguien tan afín a mí”, añadió. Algo con lo que estuvo de acuerdo María y se fueron de la mano. “Sois la prueba de que en La isla de las Tentaciones se puede encontrar el amor”, concluyó Barneda.

Ana y Borja llegaron embarazados y entendieron a sus tentadores

Tras una complicada hoguera final por la química entre Ana y Napoli, finalmente Borja y Ana se marchaban juntos asegurando que eran el “amor de la vida” del otro. Al reencuentro llegó él el primero: “A mí con los juegos se me fue bastante y ella me decepcionó con el tipo de persona que es Napoli. Creo que le vendió la moto y ella la compró”.

Seguidamente entró Ana que habló de lo que ocurrió tras volver a casa: “¡Sorpresa!” dijo ella al lucir una barriga de embarazada. “Estoy de 7 meses y medio, creo que esa misma noche pasó”, dijeron ambos riendo. “Es un nene y se va a llamar Luca” explicaron entre risas ante tanta felicidad.

Ana explicó que hablaron un par de veces con Napoli después, pero para preguntarse por su vida. El tentador entró y se sorprendió ante el embarazo: “¡Qué fuerte! Estás guapísima”, le dijo, “ella sacó lo mejor de mí, llevaba tiempo sin sacarlo”, confesó el italiano. “Tuvimos una conexión mental”, aseguró y Borja lo aceptó aunque sin creérselo.

Andrea también entró a la sala: “Me alegro de veros. Con Borja tuvimos bastante complicidad, nos llevamos muy bien y nos complementábamos. Pero si estaba enamorado de ella no podía conectarse con otra”, reflexionó la tentadora. Para acabar desvelando que también habían pasado una noche juntos con Napoli.

Se marcharon los tentadores, y Ana y Borja comentaron que su futuro estaba todo enfocado al bebé: “Estamos muy ilusionados y me he vuelto a enamorar aún más”, dijo ella. Él se sumó: “Juntos ahora podemos con todo”.

Niko y Ruth siguen juntos con indirectas a sus propias compañeras

Se marcharon juntos, tras una dura hoguera final en la que ella criticó todo lo que él había hecho en la villa que había sido....NADA. Y regresaban de la mano habiendo reflexionado sobre sus actitudes. “Me rompí todos los días, no me esperaba que mi mente me jugara lo que viví allí”, dijo ella, a lo que él añadió que “si a ella le molestaron los juegos fue lo importante”.

Él aclaró que nunca llegó a sentir nada por ninguna tentadora, igual que ella se lo pasó bien en las fiestas pero tampoco conectó con ninguno. Aún así lo pasaron tan mal que pidieron la hoguera de confrontación donde se marcharon juntos. “Al llegar a casa todo sale, hubo enfados, y para él no había hecho absolutamente nada, pero a mí me dolieron los juegos”, sentenció ella. Niko añadió que su “cara era un cuadro al escucharla hablar mal de él”.

Ruth aseguró que el reality le ayudó a “reforzar su confianza” y que ahora podía con todo. Mientras que él dijo que les ha ayudado a mejorar su comunicación. “Yo no me creo el cuento de estoy enamorada y caigo”, soltó Ruth antes de irse, diciendo que no iba por nadie pero lo dejaba caer... cabe recordar que tuvo sus rifirrafes en la villa con Marieta, ¿sería por ella? Y se marcharon besándose.

Marieta y Álex en el aire para la próxima entrega...

Tras el casi enamoramiento de Marieta con su tentador, Sergio, ella pidió disculpas a Álex esperando marcharse con él pero este aseguró que no podría perdonarle la infidelidad, a pesar de que él también la hizo. Él decidió darle una oportunidad a Gabriela.

Pero la entrega acabó anunciando que “próximamente” emitirían este último reencuentro entre ambos, así como junto a los tentadores con los que compartieron la aventura. Todo ello más un Debate que enfrentaría a Marieta y Álex en la actualidad (ya que estos reencuentros se grabaron en enero).