'La isla de las tentaciones 7' rompió dos parejas en sus hogueras finales y otras dos se marcharon juntas

La séptima edición de La isla de las tentaciones ponía fin a su aventura en República Dominicana este miércoles, con las hogueras finales de María y David, Marieta y Álex, Mariona y Adrián y Borja y Ana. Aunque aún queda el reencuentro de todos ellos, meses después de la experiencia, como ya detallamos en el calendario de la recta final del programa.

Las cuatro parejas que quedaban en la aventura - ya que tanto Niko y Ruth como Alba Casillas y Rober, así como Andrea y Álvaro se marcharon antes- se sentaron frente a Sandra Barneda para rendir cuentas pendientes y tomar su decisión final.

De esta manera, hubieron dos parejas que se marcharon juntas, una que se separó y otra que se marchó sola, mientras veía a su chico salir de la mano de su tentadora. Lo que, sumado a Niko y Ruth que apostaron por un futuro en común, como Alba y Rober pero Andrea y Álvaro se marcharon solos, hace un total de cuatro parejas juntas y tres rotas... como mínimo, hasta que sepamos de ellos en el reencuentro meses después.

María descubrió algo más de David con Zaira pero se marcharon de la mano

La entrega anterior acabó con la irrupción de Zaira en la hoguera final de María y David, justo cuando la presentadora le preguntó a él si había utilizado los puntos ciegos de las cámaras para hacer “cositas” con la tentadora, y él lo había negado.

La soltera llegaba con una tablet para mostrar imágenes que desmentían las palabras del novio. “Ha habido tocamientos, yo me he tocado, yo le he tocado... ” explicó ella y mostró un vídeo en el que ella se iba al baño y no se veía cómo se desnudaba, mientras él la miraba.

Momento en el que David confesó, a su manera: “Voy a decir la verdad, ella estaba caliente perdida, entró al baño, se bajó las bragas y yo la miraba, ya está. Le decía que se fuera a su habitación, yo no he hecho nada. Me aguanté y no hice nada. Ella me estaba poniendo cachondo y ya está. No lo veo para tanto”.

Mientras María flipaba: “Tengo ganas de llorar, de irme a mi casa. Si es con Álvaro me deja. Como yo me he comportado sí lo tienes que valorar, como tú te has comportado no”, dijo enfadada. Seguidamente vieron las imágenes de María con Álvaro, sobre las que David sintió que era lo mismo que lo que había hecho él pero encima con un ex.

Barneda les pidió que se miraran a los ojos y se hablaran con el corazón. David entendió que ella se enfadara pero le prometió que le amaba, que no había caído porque quiere estar con ella. María se derrumbó por “lo mal que lo había pasado” sin reconocerle: “Me he dado cuenta que estoy súper enamorada de ti y que quiero estar contigo”, confesó ante la sonrisa de satisfacción de él.

En esa línea él escogió irse con María: “La quiero más de lo que pensaba y no la cambiaría en la vida”. Ella tomó la misma decisión: “Quiero irme con David, tenemos mucho que hablar pero quiero mi vida contigo”, aclaró.

Adri se derrumbó ante la tajante decisión de Mariona

Adri llegaba antes a la hoguera y abrazaba a Mariona al verla llegar. Lo primero que soltó el novio: “Acción reacción, no viste imágenes mías hasta hace nada. Vi desde el primer momento que te llevabas a la cama a Julen”. Pero ella le corregía: “Lo primero que vi de ti es que te planteabas ser infiel. No te reconozco. No entiendo nada de lo que has hecho. Te he defendido cada día y me he dado la hostia”.

Aunque él no dejaba de llamarla “amor”, ella reiteraba que no entendía que le dijera que había echado el freno “follándose a Mónica”. Pero él argumentaba que había “tenido una conexión muy especial”.

Al ver las imágenes de Adri con Mónica, él se echaba las manos a la cabeza: “Yo he visto el triple de eso”, aseguraba Mariona, “y recordemos que empezaste con Eva primero y después fuiste con la otra”. A lo que él explicaba que “no hubiera empezado si no viera el jueguito con el soltero”. Por ello vieron la actitud de Mariona con el tentador y no fue la misma: “Acción, reacción, amor”, respondía él.

Mariona se sinceró con él: “Te quiero, te amo, eres el amor de mi vida y no lo he olvidado nunca. Si no hubieras hecho nada quizá estaría aquí dándote explicaciones y entendería que no me perdonaras. Pero no ha sido así. Te miro y no te veo”. Mientras Adri respondía: “Escuchando sus explicaciones me estoy dando de hostias por dentro. Pero cuando vi esas imágenes sentí que había algo sexual con él”.

Barneda les pidió que se sinceraran pero Mariona aseguró no estar sintiendo nada. Adri dijo que se había equivocado: “Me ha explotado la cabeza aquí, no me puedo creer que me esté pasando esto aquí. No puedo llorar porque estoy en shock” confesó y ella se echaba a llorar. “Te lo has cargado todo, ¿has visto lo que has hecho? Llego hasta ciertos límites, has actuado por venganza”, zanjó ella.

Ante la pregunta definitiva, Adri se derrumbaba: “Yo quiero irme con Mariona”. Mientras la joven prefirió marcharse sola: “No es mi Adri, hemos llegado aquí y el primer día ya no estabas pensando en mí. Los dos hemos caído y eso se podía hablar pero estos extremos... no te reconozco”, zanjó. Y ahí acababa la relación de ambos ante la rabia de él.

Borja y Ana se pidieron explicaciones pero concluyeron que querían “una vida juntos”

Borja acudía a la hoguera dudando de si podrían dejar a un lado el orgullo tanto Ana como él, tras lo que habían visto. Pero fueron los únicos que se besaron al verse de nuevo. “Estás preciosa” le dijo él y ella le preguntó si veía normal lo ocurrido. Pero prefirieron ver las imágenes para juzgar lo que se tiraban en cara ambos.

Él aparecía en los vídeos bailando con todas, en el jacuzzi, con otra encima en la hamaca, con el hielo, masajeando en la cama, diciendo que está al borde del precipicio, recitando la alineación del Madrid mientras una se restregaba en sus partes. “La imagen de la hamaca me ha dado vergüenza, es verdad. Pero cuando salgo de fiesta no hago esas cosas”, confesó él.

Seguidamente llegaron las imágenes de ella hablando con Napoli, diciendo que podría ser algo más que una noche loca, en el sofá juntos, y en el jacuzzi. “Es un chico con el que he tenido conexión, conforme crecía la decepción con Borja nos llegábamos mejor pero nunca me he planteado besarle porque siempre tenía a mi novio en la cabeza”.

“Una relación de tres años y medio, con tantos planes de futuro, y en cinco días la tiras por tierra. No sé qué le veías porque es lo contrario a mí, no sé si es porque estabas en una burbuja”, lamentó Borja. “Él repite que se va solo todo el rato y me molesta”, señaló Ana. Pero lo que más le molestó a Borja fue que le pusiera “a caer de un burro” comparándole la madurez con el italiano: “Vete con él”, le dijo a la novia.

Momento en el que Barneda les pidió que hablaran con el corazón. Los dos se abrazaron al confesarse que lo habían pasado mal. Él se echó a llorar y ella le explicó que eso “era lo único que le preocupaba”. Borja le dijo que “echaba de menos hasta que le echara la bronca por todo. Decirnos te quiero antes de dormir, que no le dejara tranquilo ni para cagar” y ella se reía y le pedía perdón. “Solo quiero estar contigo y vivir contigo” añadía ella y se besaban.

Preguntados por su decisión final, Borja dijo que quería marcharse “con el amor de mi vida” y ella respondió exactamente lo mismo, ante la sonrisa orgullosa de la presentadora. “Solo quería que llegara este día”, se decían los dos sin dejar de besarse.

La surrealista hoguera de Marieta y Álex con inesperado final

Marieta era la primera en llegar: “A ver qué me cuenta el ridículo”, decía enfadada mientras caminaba para sentarse frente a Barneda. Seguidamente llegaba Álex pidiéndole un abrazo pero ella prefería hablar antes.

“¿Te lo has pasado bien?” preguntaba ella y él respondía que “más que tú”. Ahí empezó una guerra en la que se tiraron en cara todo lo que habían visto: “Si me quieres de verdad no actúes por venganza, lo mío es real”, repetía ella y él alucinaba con que le había “puesto los cuernos y me das clases de lo que hay que hacer”.

Y pasaron del enfado a la risa y hasta a los piropos. Algo que desconcertó a la presentadora que no entendía lo que pasaba entre ambos. Por lo que dieron paso a las imágenes en las que ella se acostaba con Sergio y huía a la villa de Álex cuando él estaba acostándose con la tentadora. También la vieron pasándolo mal por él y llorando.

“¿Cuando llegué a tu villa estabas follando?” preguntó y él lo confirmó. “El chico me gustaba, me ha hecho darme cuenta de que quiero un amor más libre...” argumentó Marieta. Mientras Álex detalló lo mal que lo había pasado viéndola y escuchando decir hasta que no se le levanta. Ella se desesperó asegurando que no había dicho eso y Barneda se lo confirmó.

Al escuchar lo que se decía uno al otro, Marieta se venía abajo: “Tiene razón, él me pedía cariño y no se lo daba”, aceptaba ella entre lágrimas. “No sé dar cariño y me esfuerzo todos los días, nunca he sido cariñosa” reflexionaba. Cuando me das un abrazo se me va el puto mundo“ palabras que derrumbaban a la joven que repetía ”lo siento“ sin parar.

Él se sinceró: “Estaba enamorado de ti sin conocerte, te conocí y aún más. Y más, y más. Pero no sé si puedo perdonarte y creo que tú tampoco”. A lo que ella, destrozada, decía que estaba completamente enamorada de él, que no había dejado de pensar en él y que se había equivocado.

A la pregunta de cómo quería abandonar ella la experiencia respondió que con Álex, pero él dudó en si alguna vez podría perdonarle lo que había hecho, que se había dado cuenta de sus carencias. “No te había visto follarte a otro y hablar mal de mí”, señaló ante la insistencia de ella y decidió marcharse con Gabri: “Porque sí que me entiende y quiere conocerme”, sorprendió.

La soltera entró y también aceptó la propuesta de irse juntos. Momento en el que Marieta salió de la hoguera pero volvió para desearles que fueran felices y añadir que se había quitado un peso de encima y que iba a empezar una nueva vida. Se marchó y ellos se cogieron de la mano, rumbo a Murcia.