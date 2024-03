'La isla de las tentaciones 7' cumplió con lo prometido: así fue “la hoguera nunca vista” y la expulsión de Sergio

Esta semana La isla de las tentaciones 7 doblaba emisión y tras la décima gala de ayer, en la que mostraron las hogueras de las solteras y solteros, en esta ocasión tocó lo prometido: “la hoguera nunca vista”. Así la definió Sandra Barneda y se resolvió en la gala.

“Os vais a enfrentar a las imágenes más duras de vuestras novias” advertía la presentadora en el avance pero antes, todos ellos recibieron las cartas de amor que sus parejas escribieron antes de arrancar la aventura:

María se emocionó al leer que David hablaba de lo “real” de su relación, mientras él sonreía con el “te amo” de su novia. A Ana y Borja también se les hacía un nudo en la garganta al ver sus planes de futuro plasmados en papel.

Adri se derrumbaba al leer la intención de Mariona de salir de la mano juntos pero ella se mostró más fría “porque este Adri ya no existe para mí”. En cambio, Marieta y Álex reaccionaron con ira el uno hacia el otro.

La expulsión de Sergio por su final con Marieta

Marieta comentó a sus compañeros que estaba pensando en irse sola y Sergio le señaló que esa decisión era porque él le había repetido varias veces que no quería irse con ella. “Me da rabia que siempre tengas que quedar por encima” le dijo ella y se marchó, mientras él repitió que ella sí le había pedido irse juntos.

Marieta explicó que el día antes habían dormido la siesta juntos pero él recordó que no quería besarla desde hacía varios días. “Me vendes una cosa en la habitación y después dices otra. Eres un sinvergüenza”, gritó ella y él respondió: “Ahora te vas con la Shakira y hacéis una canción juntitas”.

Horas más tarde, Marieta comunicó a Barneda que no quería seguir estando con Sergio en la villa: “Me hace incómoda mi experiencia aquí”. La presentadora le preguntó si era porque él ya no quería seguir conociéndola y ella lo confirmó.

Seguidamente él se personó frente a las chicas y explicó su versión: “No me entiendo con Marieta, no me gustan sus altibajos y no quiero seguir conociéndola. Sé que no voy a llegar a más con ella y doy un paso al lado. En ningún momento te he prometido irme contigo, ni amor eterno”.

Finalmente, Barneda anunció a Sergio que su experiencia en la aventura se había acabado y él se marchó con una sonrisa “porque no quería seguir conociéndola”.

La hoguera sin precedentes

Barneda visitó las dos villas para anunciar a novias y novios algo que les destrozó: “Vais a enfrentaros a una realidad que no imagináis, una hoguera que no conocéis. Se va a quedar marcada a fuego en vuestros corazones”.

Por la noche, los chicos eran los primeros en descubrir lo que les esperaba. La tablet, Sandra y el fuego seguían ahí. “Joder, van a haber imágenes”, lamentaron. “Vais a ver lo que sienten vuestras novias y cómo realmente han vivido esta experiencia” adelantó la presentadora.

Adri fue el primero en ver la decepción de Mariona al descubrir su infidelidad. “Yo la quiero a ella y quiero darle todo porque la prefiero a cualquier otra”, lamentó. Borja, en cambio, no tuvo imágenes: “Hemos considerado que tal como están las cosas es mejor para ti no condicionarte”, dijo Barneda. Algo que para él significó que estaba hablando mal de él y prefirió quedarse sin vídeo.

Álex escuchó todas las críticas que había vertido Marieta: desde que le faltaba fogosidad, hasta que era un dependiente emocional, muy celoso y que no hablaban de sexo. Para acabar, David vio a María con Álvaro, compartiendo confidencias, bañándose, masajeándose y entrando juntos en una habitación: “No veo ningún peligro. Pudiendo estar conmigo no me va a cambiar por él”, sentenció.

