'La isla de las tentaciones 7' resolvió la fuga de Marieta y asustó con el doble secreto de una soltera

La novena entrega de La isla de las tentaciones 7 acabó con la irrupción de Marieta en la villa de los chicos, mientras Álex disfrutaba de una noche de pasión con Gabriela, su tentadora. La nueva emisión arrancó con ese mismo instante desvelando que el resto de participantes la frenó y finalmente se marchó de la villa entre gritos y lágrimas.

Los novios y las tentadoras entraron a la habitación de Álex interrumpiendo la relación sexual que estaba disfrutando y le informaron de la visita de su novia. “Sabía que se iba a arrepentir, yo le daba todo”, reflexionó él.

Mientras ella regresó a su villa y explicó lo ocurrido. A lo que Sergio opinó: “Estás muy perdida tía, como amigo tuyo no entiendo que un día te enfades conmigo, después corras a ver a tu novio... ” y ella decidió ir a dormir... sola.

El que también siguió “tentándose al máximo” fue David que permitió a Zaira dormir con él en la cama pero “sin hacer nada” más allá que masajearle la espalda con crema. Aunque según la tentadora “pasaron cositas, rocecillos en partes íntimas”, aclaró.

Mariona también dejó que su tentador le masajeara antes de dormir juntos y Adrián se acostó con su tentadora esa misma noche.

La hoguera de solteros con las imágenes de Marieta

David, Borja, Adri y Álex acudieron a la hoguera que les enfrentaría a sus mayores rivales, aunque aseguraban estar tranquilos por no ver más imágenes. Sin embargo, no estaban en lo cierto ya que el programa puso a Álex la fuga de Marieta: “Ahora me siento un desgraciado. Lo peor es que me la creo. Estaba rota. Creo que esto ha sido más fuerte que ver todo lo demás”.

El primero en llegar fue Julen que lamentó que Adri no hiciera feliz a Mariona. “En una semana me dijo que no se sentía querida”, dijo el tentador, pero el novio aseguró que no era real. Pero tras hacer algunas preguntas a Julen, Adri llegó a agradecerle las respuestas confesando que él también había hecho las cosas mal. “Estoy arrepentido de cómo he hecho las cosas aquí, necesito pedirle disculpas”, deseó.

Napoli fue el siguiente en llegar con una pizza en la mano: “Es lo único que te vas a comer aquí”, dijo Borja. El italiano añadió que se había convertido en la pareja ideal junto a Ana y Borja respondió: “Sé que es una mujer diez y por eso no se va a ir contigo”. Poco más le quiso preguntar el novio al tentador porque no se creería sus respuestas y prefirió no hacerlo.

Álvaro llegó con la prueba de que María le había puesto los cuernos “cada vez que se alejaba de ella”. David no se creyó nada de lo que le decía. “Llevo una semana y está feliz, cuando llora se lo provocas tú” dijo el tentador y el novio aseguró que se reía en su cara. “¿Crees que María se quiere ir de aquí conmigo?” lanzó David y Álvaro lo negó. Lo que confirmó es que seguía enamorada de él y que se lo había hecho pasar muy mal: “Días sin comer”, respondió el tentador.

El último en aparecer fue Sergio que lamentó que el novio no diera el lugar que merece a Marieta. Álex lo negó todo pero aún así le preguntó si Marieta se había arrepentido de estar con el tentador y él lo negó. También quiso saber si quería salir con él de la mano y el tentador lo confirmó. “Te agradezco tu sinceridad aunque no la entiendo en nada”, lamentó Álex.

La hoguera de solteras con sorpresa de Valeria

Las tentadoras tuvieron la oportunidad de decirles a las novias cómo han sido las últimas semanas con sus chicos. Pero antes de acudir a la hoguera, todas pudieron enviar un mensaje con un objeto a las damnificadas. Zaira escogió hacer volar hasta la otra villa al osito de María con el mensaje: “Nos vemos esta noche en la hoguera, ¿estáis preparadas?”.

Por la noche, María, Marieta, Mariona y Ana se sentaron frente a Sandra Barneda dispuestas a enfrentarse a las solteras. La primera en hacerlo fue María que vio entrar a Zaira. “Tú te has comido una mierda. Yo sirvo de novia y de tentadora”, dijo María y la soltera lamentó que estuviera tan segura. Le preguntó si David había hablado bien de ella, si sabía que ella había maltratado al osito y si quería marcharse con ella, pero la tentadora negó todo.

La sorpresa fue la llegada de Valeria que llegó a contar a María que su novio le había puesto los cuernos con ella. “En una habitación de hotel nos enrollamos y no llegamos a más porque llamaste mil veces y le cortaste el rollo” dijo la tentadora y la novia se lo creyó a medias.

Andrea apareció con hielo por lo mucho que le gusta pasárselo con Borja. La tentadora lamentó que “se comiera las babas de Naomi por Napoli y por Borja” pero Ana le pidió que fuera una señora y respondiera con sinceridad: si Borja lo había pasado mal por imágenes suyas, si sentían conexión más allá de la sexual y si se quiere ir solo. Ella respondió “no”, “sí” y “sí”.

Le siguió Mónica asegurando que se había “zampado” a Adri. Pudo ver las imágenes del sexo que tuvo el novio con la tentadora y Mariona zanjó: “Aquí se ha acabado nuestra relación. Eso no lo puedo perdonar, me ha dado mucho asco. He abierto los ojos y está roto todo”.

Acabó la ronda Gabriela que llegó gritando como Marieta en la villa. “Qué pena que no entraste a la habitación porque te hubieras llevado una buena sorpresa”, dijo la soltera. La novia no pudo hacer preguntas como castigo por haberse escapado.