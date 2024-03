Jorge Javier valora el fichaje de Raúl Prieto por 'Supervivientes' y afirma que tiene un reality “pendiente” con Pantoja

A poco más de 36 horas para que comience Supervivientes 2024 y con ello su regreso a primera línea televisiva, Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para recordar cómo fue su llegada al formato, hace ahora 13 años, tras la propuesta de Paolo Vasile. También para valorar el cambio de productora de esta edición, en la que se reencuentra con Raúl Prieto, nuevo director del formato, y donde recuerda lo crucial del programa para su amistad con Isabel Pantoja.

A través de su blog en Lecturas, el showman rememora cuando el entonces consejero delegado de Mediaset le citó en su despacho para comunicarle que iba a presentar el reality. “Él me lo ofreció como un maravilloso regalo, pero yo no sabía dónde meterme”, afirma, reconociendo que “no era un entusiasta seguidor del formato” y recordando que llevaba años sin emitirse en Telecinco.

“Abandoné la reunión un tanto acongojado, no lo voy a negar. Al poco tiempo descubrí lo equivocado que estaba”, escribe. “La edición fue apoteósica. Kiko Rivera y Rosa Benito entre los concursantes. En la primera gala Rosa no se atrevía a tirarse desde el helicóptero y recuerdo que nos fuimos a publicidad con la pobre señora temblando de miedo. España entera se quedó en vilo durante unos minutos hasta que al final saltó”.

De Pantoja: “Estoy convencido de que nos volveremos a encontrar”

Supervivientes 2011 sirvió para poner fin, entonces, a los desencuentros entre Isabel Pantoja y Mediaset. En esa edición, la tonadillera entró por teléfono para animar a su hijo a continuar. “Luego entre Pantoja y Mediaset, como siempre, hubo de todo: buenos momentos, malos y regulares. Pero ese año la luna de miel con la cadena era tan dulce que Pantoja y yo dimos las Campanadas desde la Puerta de Sol”.

“Nos peleamos y nos volvimos a reconciliar y ahora no sé en qué punto estamos pero yo siempre he sostenido que Mediaset e Isabel Pantoja están condenados a entenderse”, añade Vázquez, que sorprende al no dar la relación con la cantante por perdida de forma definitiva. “Con Isabel –'Maribel' cuando nos tratábamos– no me llevo desde hace la tira. Pero estoy convencido de que nos volveremos a encontrar”, llega a asegurar. “Tenemos una colaboración profesional pendiente. Nuestro propio reality. Ahí lo dejo”.

Sobre Raúl Prieto: “Me da mucha alegría que me dirija”

Volviendo a Supervivientes, pone en valor a sus copresentadoras: Raquel Sánchez Silva, Lara Álvarez y Laura Madrueño. “He tenido mucha suerte con mis tres compañeras”.

De la primera dice que “fue una compañera extraordinaria que se convirtió en una muy querida amiga”. De la segunda, que acaba de abandonar Mediaset, asegura que “todo lo que pueda escribir sobre ella se queda corto”: “La admiro, la quiero y le quedan por escribir muchísimas páginas en la historia de nuestra televisión”. A su actual compañera desde Honduras, que afronta su segundo año en la labor, destaca su entusiasmo: “Tengo muchas ganas de volver a disfrutarla”.

Cuarzo Producciones pasará a encargarse de Supervivientes a partir de este 2024, en relevo de Bulldog TV. Esto sirve para dedicar sentidas palabras al director Josep Tomás y a los productores Alfredo Ereño y Angelo Roca. “Han sido muchos años, mucho cariño y muchos momentos personales y profesionales que se quedan grabados en mi particular memoria vital. Les debo mucho y sé que volveré a trabajar con ellos, si ellos quieren, claro. Ojalá que sí”.

También se refiere a Raúl Prieto, cuyo fichaje para dirigir las galas del reality fue adelantado por verTele: “Nuestra historia comenzó en Aquí hay tomate, hace ya veintiún años. Éramos unos críos. Él más, aunque yo tenía por aquella época la edad de Cristo. Vamos, que también era un pimpollo. Y ahora somos unos señores hechos y derechos contentos de reencontrarse en esta nueva aventura. Me da mucha alegría que me dirija. Es como volver a casa en esta nueva etapa de mi vida”, declara, ensalzando al realizador por haber puesto “de nuevo en circulación a Mila Ximénez”.