Despiden al reportero argentino que denunció en directo sus malas condiciones de trabajo

El reportero Tomi Munaretto ha sido despedido de manera fulminante del canal argentino Crónica TV después de que denunciara en directo sus precarias condiciones laborales. Él mismo lo ha comunicado a sus seguidores a través de Instagram.

“Pasó lo que todos pensaban que me iba a pasar. Me acaban de echar del canal”, afirmaba, añadiendo que la abogada de la cadena todo noticias le había asegurado que “se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”.

“La vida sigue, no sé que voy a hacer. De alguna u otra forma me las voy a arreglar. Pero adentro de este lugar hay 50 o 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo”, agregaba, reiterando lo que ya había contado a sus seguidores horas después de emitirse el momento de marras.

“Estoy en negro yo. No tengo vacaciones”

Munaretto se revolvió contra Crónica después de que el presentador Carlos Stroker le “ordenara” en tono jocoso que donase dinero a una mujer a la que acababa de entrevistar, que cantaba a cambio de limosna. “¡Mándame la plata, porque con 1.715 pesos la hora extra [1,87 euros al cambio], Carlos, no puedo aportar. No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame”, replicó airado.

“Aparte, estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117.000 pesos a la Seguridad Social...”, señaló para apostillar su denuncia pública, ante la que el Stroker le pidió a gritos que se callase. Más bien al contrario. “¡Para, para, para!”, exclamaba el presentador, desgañitado. “Tú, porque estás en blanco. ¿Cuánto cobras?”. La pregunta no obtuvo respuesta.

Horas después, ya avisó de que se le había emplazado a una reunión con el departamento de recursos humanos.