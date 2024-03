Alfredo Urdaci “responde” a 'Lo de Évole' sobre el 11M y habla de las presiones en RTVE y la entrevista no emitida a Bush

Alfredo Urdaci ha querido dar su particular versión sobre cómo fue la gestión en RTVE de la cobertura de los atentados terroristas en la red de Cercanías de Madrid que acabaron con 193 muertos y casi 1.900 heridos en un momento en el que él era director de Informativos. Unos ataques que paralizaron a sociedad española tres días antes de unas elecciones generales que marcaron el relato político de aquellas jornadas. Ahora, con motivo del vigésimo aniversario de la tragedia, algunas cadenas de televisión están emitiendo especiales en los que se está analizando y haciendo autocrítica sobre cómo se informó en los medios de comunicación de lo que estaba ocurriendo.

El pasado domingo, Lo de Évole ofreció una doble entrega en la que varios periodistas recordaron paso a paso cómo el Gobierno del PP de Aznar mintió, imponiendo a conciencia la versión de que la autoría de los atentados correspondía a ETA, incluso cuando había evidencias que apuntaban a Al Qaeda, con el objetivo de no perder aquellas elecciones en las que el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero se acabó llevando la victoria. En el programa de laSexta, también se hizo alusión a una entrevista que Lorenzó Milá realizó a George Bush el 12 de marzo de 2004 y que, tras ser ocultada durante dos décadas, verá la luz este martes durante la segunda edición del Telediario.

En su charla con Jordi Évole, Fran Llorente, director en aquel momento de La 2 Noticias, explicó que “aquella entrevista no se emitió entera nunca en aquellos programas y telediarios de La 1”. ¿Por qué? “La única explicación que encuentras es porque ya en ese momento, en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush, a Aznar, a la foto de las Azores, a Iraq y atentado. No encuentro otra explicación para que no se emita esa entrevista”, declaró el periodista.

La respuesta de Alfredo Urdaci

Dos días después de la emisión del especial de Lo de Évole, Alfredo Urdaci, entonces director de los informativos de RTVE, ha querido dar su versión sobre lo ocurrido después de que Óscar González, excoordinador de Informe Semanal, afirmase en laSexta que “Urdaci se quejaba de que cada vez que decía yihadismo, sonaba el teléfono”, reconociendo presiones del gobierno del PP a la televisión pública.

En palabras a El Confidencial Digital, Urdaci asegura que no hubo “ninguna presión externa, salvo para evitar que Rubalcaba saliera en directo en la noche de la jornada de reflexión”. Según el periodista, las presiones venían “del director general” de RTVE, José Antonio Sánchez, pero señala que aquella noche del 13 de marzo de 2004 se acabó emitiendo la declaración del entonces líder del PSOE en las que defendió que “los españoles merecen un Gobierno que no les mienta”.

Alfredo Urdaci señala que las presiones internas se sumaron a “intentos de agresión” entre trabajadores de RTVE por un reportaje sobre la famosa furgoneta de Alcalá y a las presiones de los sindicatos para que “diéramos crédito a la información de la Cadena SER que hablaba de suicidas en la noche del 11M” y “para dar en directo las manifestaciones del día 13 ante las sedes del PP”. “En ninguno de esos casos se aceptaron las presiones”, alega el navarro. El presentador insiste en que “la hipótesis de ETA el día 11 estaba viva” en varios medios de comunicación y recuerda que Zapatero le dio crédito hasta la media tarde de aquel día.

Sobre la entrevista que TVE realizó (y nunca emitió) a George Bush un día después de los atentados, en la que el presidente de Estados Unidos apuntaba a la teoría de la autoría yihadista de los ataques, Urdaci defiende que un fragmento “sí se emitió” la noche del 12 de marzo, pero justifica que, en ese momento, “había asuntos más urgentes que tratar” y no se le dio prioridad. De la misma manera, admite que es verdad que el entonces embajador de España en EEUU “Javier Rupérez llamó para recordar que ese material estaba ahí”. Tras 20 años guardada en el archivo de RTVE, la entrevista verá al fin la luz en La 1.

Alfredo Urdaci, readmitido en RTVE

Las palabras de Alfredo Urdaci llegan casi tres meses después de que el periodista confirmase su regreso a RTVE, que lo colocó en La aventura del saber acatando la sentencia del pasado mes de julio que ordenaba su readmisión. Todo ello, 19 años después de ser cesado como director de informativos tras encabezar una época marcada por la manipulación y el uso partidista de la televisión pública en favor del PP.

A mediadios de diciembre, RTVE comunicaba a Urdaci que le reubicaba en La aventura del saber, el matinal divulgativo que se emite en las mañanas de los fines de semana y que desde el 2022 está presentado por Mara Peterssen y Fede Cardelús, que también se encarga de dirigirlo junto a Lourdes Martín.