'Lo de Évole' recordó la entrevista que concedió Bush a TVE tras el 11M pero que nunca se emitió “por una razón”

Lo de Évole emitió este domingo una entrega titulada 'Los cuatro días que nos cambiaron', en la que relataron cómo ABC, Cadena Ser y TVE cubrieron los atentados del 11 de marzo y la desinformación del Gobierno los siguientes días y hasta el 14 de marzo cuando el PP perdió las elecciones.

El programa habló con periodistas que trabajaban en dichos medios como José Antonio Zarzalejos, Iñaki Gabilondo y Mamen Mendizábal, entre otros, recordó las portadas de todos ellos durante aquellas jornadas y reflexionaron sobre los hechos, con la perspectiva del tiempo.

Recordaron la máxima confusión que se vivió en las redacciones por las informaciones eran contradictorias. Cuando Ángel Acebes, el entonces ministro del Interior (2004), insistió en varias ocasiones que era “la banda terrorista ETA”. Cómo el Partido Popular de José María Aznar mintió a los medios de comunicación y a toda la población española.

Con la cercanía de las elecciones, al Gobierno le interesó echar la culpa del atentado yihadista que asesinó a 192 personas a ETA porque veníamos del apoyo de Aznar a George W. Bush por la guerra de Iraq. Por ello, Fran Llorente, director de La 2 Noticias entre 1994 y 2004, desvelaba a Jordi Évole la existencia de una entrevista que Bush concedió a TVE tras los atentados y que nunca fue emitida.

“Ahora, la gente oirá muchas especulaciones y darán crédito a unas sí y a otras no. Algunos grupos dirán que no lo han hecho ellos y otros dirán que sí, todo para crear más confusión, pero los hechos quedarán claros después de algún tiempo”, expresaba el mandatario estadounidense en aquella charla.

Se trataba de algo inédito en la historia del periodismo español, que la Casa Blanca llamara al corresponsal de Televisión Española para que hiciese una entrevista al presidente de los Estados Unidos. “No solo querían ser entrevistados, sino que hacían el gesto diplomático de ir a la embajada española, que es territorio español, a hacer la entrevista”, destacaba Llorente.

El 12 de marzo de 2004, un día después del atentado del 11M, George Bush y la primera dama concedieron una entrevista en exclusiva a @lorenzomila para TVE. Entrevista que no llegó a emitirse íntegra nunca. Hasta ahora -- > https://t.co/RmEkYWGPFR #20anos11Mrtve — Archivo RTVE (@ArchivoRTVE) 3 de marzo de 2024

Sin embargo, “aquella entrevista no se emitió entera nunca en aquellos programas y telediarios de La 1”, recordó Llorente que, a la vez, añadía que si buscas una explicación a tal decisión solo encuentras una:

“La única explicación que encuentras es porque ya en ese momento, en el Gobierno no quieren que alguien una los puntos que llevan de Bush, a Aznar, a la foto de las Azores, a Iraq y atentado. No encuentro otra explicación para que no se emita esa entrevista”, zanjaba.