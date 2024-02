Siro López, “a por todas” contra Pedrerol: “Hay cosas que, cuando salgan, pueden ser hasta motivo de cárcel”

Siro López ha vuelto a la carga contra Josep Pedrerol, presentador de El chiringuito de jugones. Un día después de protagonizar una extensa entrevista en la que lamentaba “los extremos” a los que había llegado en los años en los que trabajó a su lado, tanto en Punto Pelota como en la actual tertulia de Mega, el periodista deportivo ha vuelto a alzar la voz para denunciar la supuesta maniobra que el catalán ha realizado recientemente para perjudicarle profesionalmente.

A través de un directo de Twitch [compartido también en su canal oficial de Youtube], plataforma de streaming en la que el gallego se ha asentado en los últimos años, Siro López explicó este miércoles que se acababa de enterar del motivo por el que se le había caído un proyecto que acababa de impulsar y para el que llevaba varios meses trabajando con el objetivo de sacarlo adelante. Se trataba de una tertulia deportiva patrocinada por Estrella Galicia en colaboración con el diario Marca, periódico en el que tenía una ventana en la portada de su versión digital.

Según el comunicador, a pesar de tener un contrato firmado hasta finales de mayo, y de que se le hiciese saber la satisfacción que había en Marca con los resultados de las primeras entregas, un día recibió la llamada de Juancho Gallardo, director del periódico, en la que le informó que iban a dejar de asomar su espacio en portada, debido a un supuesto tema económico con el dinero que aportaba la compañía cervecera con su patrocinio. Una justificación que a López no le “encaja”, ya que no le dieron margen siquiera a renegociar las cifras del acuerdo.

Finalmente, desde Estrella Galicia decidieron finalizar la colaboración con Marca al ver que habían roto de manera unilateral el contrato firmado: “Creo que se han portado muy bien, porque creo que eso era hasta denunciable. Si tienes un contrato, lo tienes que cumplir”, considera el ahora streamer antes de develar que, en conversación con otros responsables de Marca, se enteró de que una jefa del periódico había dado la orden de “no promocionar a alguien que no es de la casa”, por lo que empezó a sospechar que detrás de todo había “una mano negra”.

Siro López señala a Josep Pedrerol

Siro López contó entonces que, semanas después de todo aquello, ha recibido una nueva llamada en la que descubrió lo que habría pasado realmente. “Me cuentan el rebote que pilla Josep Pedrerol porque el Marca estuviera promocionándome. El rebote llega a tal nivel, que lleva unas semanas sin ir a su tertulia José Felix Díaz, que trabaja en Marca y es colaborador [de El Chiringuito] y que, desde hace tres o cuatro semanas, la portada de Marca, y lo podéis confirmar, no sale al final del programa de este personaje”, relata el periodista, que asegura que ha decidido no callarse y “denunciar lo que es este tipo, que es un miserable”.

“Es un miserable que intenta jugar con el pan de los demás, afortunadamente con el mío no. Desgraciadamente, porque refleja lo miserable que es el individuo, ya ha intentado, y lo ha logrado, que publicidades que iban a salir en este canal no salieran por las presiones de él, que dice aquello de 'estás conmigo o contra mí'. Pero mi pan no lo va a tocar”, expresa Siro López, en una acusación que ya lanzó en septiembre de 2022, cuando habló de las supuestas “prácticas sicilianas” que habría llevado a cabo Josep Pedrerol, entre ellas, la de tumbarle varios acuerdos de publicidad con su canal de Twitch.

Siro López denuncia las supuestas maniobras de Pedrerol

López asegura que, gracias a Twitch, ha encontrado una independencia económica y editorial que, a su edad, le permite no callarse ante este tipo de injusticias que, sin embargo, explica que han vivido también otros extrabajadores de Josep Pedrerol, tanto en Punto Pelota como en El Chiringuito de Jugones. Y desvela algunos ejemplos: “Lo ha hecho con Nacho Peña. El miserable este llegó a llamar al jefe de Nacho en México para que le quitaran del canal. Este miserable, a los tres chavales últimos que se fueron a la vez porque consideraban que estaban explotados y que no les pagaban el dinero que ellos creían que tenían que ganar, que deciden cambiarse por considerar que no estaban bien remunerados y es la misma decisión que yo tomé en su día, pues cuando se fueron este sinvergüenza y miserable llamó a más de un medio y de dos que estaban interesados en fichar a alguno de ellos para que no les dieran trabajo”, relata indignado.

“Eso hay que denunciarlo, porque no es ser miserable, es ser algo más. No lo digo porque sería meter a terceras personas de por medio, pero hay que ser muy mala gente para jugar con el puesto de trabajo de una persona. Sobre todo, si esas personas el único mal que han cometido, y no es mi caso, es el de aspirar a ser mejor remunerado por el trabajo que realizan”, prosigue Siro, que pone también de ejemplo el caso de Pedro Sáez Arenas “el Ingeniero” y el de Nacho Tellado.

El periodista habla también de varios editores de la tertulia deportiva de Mega: “Hizo venir a un tío de Estados Unidos, un chaval que tenía su puesto de trabajo en Los Ángeles como corresponsal de distintos medios de comunicación. Lo hace venir a Madrid con su familia y al cabo de nueve meses lo deja en la puta calle y ese chaval ha tenido que irse a su pueblo a empezar de cero y poco menos que dejar la profesión. Y así podemos seguir repasando, y repasando...”, continúa, lamentando ser “el único que tiene la independencia y la libertad para hablar, y lo entiendo, porque yo a su edad, empezando en esto haría lo mismo, callarte y buscarte las habichuelas donde puedas y donde este miserable no alcance a presionar a nadie”.

“Laura Gadea... si ella hablara”, sigue enumerando, recordando a la periodista que entre 2015 y 2017 sustituyó a Irene Junquera como 'la voz de los espectadores' del programa de Atresmedia. “Podría hablar Laura, podría hablar su novio [Miki Cháves, exeditor de El Chiringuito] que trabajaba también en Punto Pelota”, añade. “Algunos dirán que por qué no lo denuncian y no dicen nada... Hay tantas cosas que denunciar que algún día saldrán. Estoy convencido de que algún día saldrán, algunas han salido, ¿eh? [...] Pero hay algunas más que, cuando salgan, yo creo que pueden ser hasta motivo de cárcel”, asegura Siro López. “Sólo hace falta que alguien un día tire de la manta y es lo que pasa en estos casos. ¿Sabéis aquello del #MeToo, no? Uno que tire de la manta. Y hasta aquí puedo leer, miserable”, sentencia el gallego.

Siro López: “Pedrerol es un maltratador psicológico”

En las últimas horas, algunos de los aludidos se han hecho eco de las palabras de Siro López. Por un lado, Pedro Sáez Arenas, compartía en sus redes un fragmento de las declaraciones del periodista con una escueta reacción: “Esto que dice Siro la verdad es que me ha dejado helado”, escribía el ingeniero. Nacho Tellado, otro de los excolaboradores de Pedrerol, ha suscrito las denuncias realizadas por López: “Cada palabra que dice es como si la dijera yo. No puedo sentirme mas representado”, expresaba el joven.

Esto que dice Siro la verdad es que me ha dejado helado. pic.twitter.com/JAbaNBHMSc — Pedro El Ingeniero (@pedrosaezarenas) 21 de febrero de 2024

Vean este vídeo entero. Cada palabra que dice es como si la dijera yo. No puedo sentirme mas representado.https://t.co/Dize1nCPHj — NACHO TELLADO (@_naxotellado) 21 de febrero de 2024

Este jueves, tras el revuelo generado, Siro López ha vuelto a abordar este asunto en su canal de Twitch, donde ha prometido ir hasta el final contra Josep Pedrerol: “Si me buscan, no soy de los que mira para otro lado. Y como me ha buscado, y había mirado para otro lado en algunos momentos, cuando me ha fastidiado publicidades que teníamos medio contratadas, cuando ha intentado boicotearme en algunos trabajos que me han podido salir... Hasta ahí, si estás contento y feliz con lo que haces, allá tú. Pero llega un momento en el que rebosa el vaso. Y al final, como hay cosas tan graves que afectan a las personas que tienen que ser denunciadas, por eso esta vez voy a ir a por todas”, ha advertido.

“Voy a ir hasta el final. Lo único que necesito es que la gente que ha sufrido y que me ha contado las cosas que han ido pasando en esa redacción, que sean lo suficientemente valientes para denunciarlas, si no públicamente sí de forma anónima”, pide el gallego, que asegura que “yo si tuviera un hijo, no dejaría que trabajara con él”. “Preferiría que estuviera en el paro antes de que trabajara con él. Y si alguna de las cosas que ha hecho, se las hubiera hecho a un hijo mío, le arrancaría la cabeza. Y hasta ahí puedo leer”, ha expresado Siro, visiblemente indignado. “Me parece un tipo que es un maltratador psicológico de la gente”, ha concluido el periodista.