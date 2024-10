José Yélamo y Afra Blanco rebaten a un empresario en 'laSexta Xplica' por dar datos inexactos y su “cuñadismo”

laSexta Xplica encontró este sábado en el joven empresario Álvaro Pintado uno de sus principales focos de polémica, debido a sus impopulares opiniones sobre economía y empleo. Opiniones ante las que ni el propio presentador, José Yélamo, se quedó callado.

Este emprendedor lleva algún tiempo dejándose ver ante las cámaras, haciendo valer la historia de su inicio en los negocios a temprana edad (su negocio plantea una red de almacenamiento descentralizada donde empresas y particulares pueden ganar dinero cediendo espacio en sus móviles para guardar datos), pero también generando resoplidos con sus opiniones. Hace menos de un mes aparecía en Espejo Público, donde rechazaba las políticas de equidad. “Si un hombre trabaja en algo que da mucho más dinero, no pasa nada si la mujer está en casa mantenida por el hombre haciendo labores culinarias”.

Este sábado, laSexta Xplica contó con Pintado dentro de su tribuna para hablar sobre la situación económica española y el encallamiento de la riqueza de las familias. El precoz empresario de start-ups defendió aseguraba que su empresa iba “como un cohete”, usando los términos que Yélamo empleaba al presentarlo, pero añadía que conoce otros casos contrarios al suyo, antes de plantear un discurso crítico. “¿Cómo puede ser que la economía vaya como un cohete, que un montón de talento joven se vaya de España, que los salarios son bajísimos, que la inflación siga subiendo y que la deuda pública ya está en un billón de euros?”.

Yélamo llama la atención y corrige a Pintado

“Porque no se reparte la riqueza”, apuntó rápidamente Afra Blanco, una de las “explicadoras” del programa. Pintado, por alusiones, aseguró que fuera “se paga más”, pero cuando le dijeron que por qué no propone salarios más altos en su propia empresa, replicó: “¿Cómo quieres que pague más nóminas si esos impuestos que son un montón, se van a ir en Ministerios de Igualdad, que no sirven de nada, y en financiar la entrada de inmigrantes ilegales, que tienen las mayores tasas de delitos y de asesinatos”. No solo eso, sino que afirmó, sin citar dato alguno, que “en 2024 la mitad de los asesinatos a mujeres la han cometido inmigrantes”.

Sus palabras causaron un evidente revuelo entre los presentes. Yélamo tuvo que llamar al orden y apercibir al joven por sus comentarios. “Yo te hacía una pregunta muy concreta, Álvaro, que es que si tu economía va como un cohete y dices que sí, y luego has argumentado una serie de cosas por las que no estás de acuerdo con algunas afirmaciones de nuestros políticos”, comenzó el presentador. “Ahora bien, lo que no es pertinente que des datos que son inexactos. Acabas de hacer una afirmación que no se basa en la realidad que además te podemos demostrar con datos”.

De hecho, pasados unos minutos, el periodista aprovechó para, una vez consultado el dato, aportarlo: “Se ha dicho una información absolutamente falsa y vamos a aclararla con datos, como hay que hacerlo. Según el Instituto Nacional de Estadística y según los datos del Ministerio del Interior, el 74% de los condenados por delitos en los dos últimos años son de nacionalidad española”.

Afra Blanco definió su actitud como “cuñadismo”

No fue Yélamo el único que reprobó las afirmaciones de Pintado. Otra mujer presente en la grada, Maribel, se declaró “alucinada” con las declaraciones del joven, y le exigió “pedir disculpas”: “No podemos permitir que estas afirmaciones estén en una televisión, porque es mentira. Es mentira. Una persona joven que dice eso es un peligro para este país”.

Pero también Afra Blanco acabó replicando directamente al invitado. La sindicalista comenzó diciendo que “no había venido para provocar a los empresarios aquí presentes”, antes de expresar su deseo de que estos “no defendiesen los intereses del 5% más rico de este país, ya que acumulan el 41% de la riqueza”.- “Ahí está la clave de la desigualdad”, agregó, antes de referirse a Pintado.

Tras defender que existen casos de empresarios que sí defienden los impuestos. “Parte del cuñadismo lo hemos escuchado esta noche aquí”. Para hacer fortuna es necesario repartir la riqueza, porque sino la fortuna solo se hereda“. Pintado respondió que él ”ha creado“ su riqueza.

“Si no defendéis el reparto de la riqueza por criterios de justicia social y responsabilidad social, que es lo que deberíais hacer, al menos hacedlo por egoísmo”.