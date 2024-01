Juan José Campanella habló de lo que ha “herido de muerte” al cine (y no a la TV) y de la película que ha visto “108 veces”

Este miércoles, 24 de enero, Miguel Ángel Silvestre y Juan José Campanella visitaron El Hormiguero para promocionar la segunda temporada de Los Enviados.

Aunque el argentino es conocido por sus premiadas películas, como El secreto de sus ojos que ganó el Oscar, también ha apostado por la ficción televisiva en varias ocasiones y por ello Pablo Motos le preguntó por la diferencia entre crear para la gran pantalla y para la pequeña. Una respuesta que el invitado tuvo clara:

“La principal diferencia es el tiempo. También algunas cositas técnicas de dónde pones la cámara pero principalmente es el tiempo. La televisión es como jugar a la ajedrez con reloj, es importante la estrategia pero también ser rápido. Cada vez más está siendo la única diferencia, porque cada vez se está pareciendo más al cine, aunque no tanto en los presupuestos”, bromeó.

Preguntado por la razón por la que la gente ahora habla más de series que de cine: “Es así, se aceleró mucho en la pandemia. Fue casi una herida de muerte para el cine. Además, ahora las películas duran muy poco en el cine y la gente espera a verlas en casa. Lo que murió por completo fue ver dos veces la misma película en el cine”.

Al hilo de tal afirmación, el cineasta señaló que la película que más veces ha visto en su vida es Qué bello es vivir: “Hasta 108 veces. Es la mejor película de la historia. Un peliculón. El que no la vio no sabe lo que es la vida, el cine...”, sentenció entre risas.

Mientras que Silvestre aseguró que su película favorita “posiblemente es El hijo de la novia”, que dirigió Campanella. “Mi abuela tenía alzheimer y mi abuelo nos ponía la película para que entendiéramos el proceso, nos ayudó a ver con más ternura el proceso de mi abuela. Y cuando conocí a Juan José no quería hablar de la serie si no que me explicara las escenas de esa película”, recordaron con agradecimiento mutuo.