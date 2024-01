Julian Iantzi se pronuncia tras el regreso de 'El Conquistador' sin él a ETB y ve “complicado” volver al programa

El Conquistador del fin del mundo ha iniciado con el éxito acostumbrado su vigésima temporada en EiTB. La expectación era lógica, al tratarse de uno de los fenómenos de la televisión autonómica más estables de los últimos años, pero también por las circunstancias: era la primera que se emite tras la fallida versión a nivel nacional en TVE, y la primera sin Julian Iantzi, reemplazado por Patxi Alonso, a la postre productor del formato y moderador de los debates.

El hecho de que el nuevo conductor de El Conquistador hiciera un guiño a su antecesor dio pie a que este se pronunciara a través de redes sociales para agradecerlo como para explicar que no ha de tomarse esa mención como una hipotética vuelta al programa. “Se lo agradezco, fue un detalle bonito”, reconoce Iantzi en un vídeo en redes sociales, donde también se muestra honrado por los “cientos de mensajes” que ha recibido esta semana al hilo de su ausencia.

“No sé qué pasará en el futuro, pero lo veo complicado”

“Me han llegado un montón de mensajes interpretando que yo iba a parecer de alguna manera. No, no, para nada. Estoy fuera del proyecto al 100%”, recalcaba en esta grabación, dejando claro que no será “ni presentador, ni capitán ni concursante ni nada”.

“Si es por las ganas que tiene la gente de verme dentro, ni tan mal”, añadió el presentador, que se mostró pesimista ante la idea de un futurible retorno: “No sé qué pasará en el futuro, pero lo veo complicado, la verdad. Ojalá me dé con un canto en las narices. Estoy fuera y no me vais a ver”, agrega el comunicador, que lideró la adaptación nacional, también producida por Hostoil (The Mediapro Studio), junto a Raquel Sánchez Silva.

En todo caso, se mostraba nuevamente agradecido por las muestras de cariño, que le “alegran el corazón”: “Antiguamente solo hablaban los haters, ahora es a favor y se agradece mucho. Muchas gracias por tenerme en cuenta y las palabras que me habéis dedicado”.

#ConquisEstrenoETB Reconforta saber que te tienen en cuenta, la verdad es que si. Disfrutad de la aventura!! Mila esker guztioi, benetan!💪 @elconquis_etb pic.twitter.com/dpS6xEW2K8 — Julian iantzi 🐦😃 (@JulianIantzi1) 16 de enero de 2024

Lidera como de costumbre en su regreso

En su estreno, El Conquistador del Fin del Mundo fue líder del prime time en Euskadi y su área de influencia con un 17.5% y 73.000 espectadores. Esos números se agrandan al añadir el diferido, según ETB, hasta alcanzar el 19.3% de cuota de pantalla y 245.000 espectadores acumulados.

La temporada, como decíamos, venía marcada por el aniversario del estreno. EiTB había aprovechado para venderla como una vuelta a los orígenes recalcando que se trataba del “auténtico y verdadero” Conquistador, marcando distancias con la versión de TVE.