Kevin Spacey llora en TV, admite que fue “demasiado tocón” y asegura estar arruinado: “No sé dónde voy a vivir”

Kevin Spacey ha reaparecido ante las cámaras con una entrevista en plató para el periodista Piers Morgan, tras las acusaciones de delitos sexuales que salieron a la luz en 2017. En 2022, fue absuelto de una de las causas, y en 2023 fue declarado no culpable de otros nueve cargos.

Desde entonces, las apariciones en medios del otrora protagonista de House of Cards habían sido contadas. En su canal de YouTube, publicó una entrevista con el agitador ultra Tucker Carlson, a finales de diciembre; y hace ahora un mes intervino por conexión en el canal por cable NewsNation, con Chris Cuomo. En esta ocasión, apuesta por Morgan, con su propio canal en YouTube, para una entrevista en la que ha terminado llorando al hablar no solo de las múltiples acusaciones contra él, sino del actual estado de sus finanzas.

“No tengo nada que esconder y quiero vivir una vida más abierta que la que tenía”, afirmaba Spacey, que se declaró homosexual en 2017, después de trascender la primera acusación por presuntos abusos sexuales contra él, de parte del actor Anthony Rapp. Este, recordemos, aseguró que el dos veces ganador del Oscar lo acosó sexualmente teniendo en 1986, cuando Rapp tenía 14 años.

Reconoce haber sido “tocón”, pero no haber “manoseado”

Spacey ha seguido negando las acusaciones, y en 2022 fue absuelto por un jurado por los cargos. “Espero que algún día acepte que tiene una memoria defectuosa”, declaró a Morgan.

Con todo, el intérprete de películas como American Beauty y Sospechosos habituales tiene por delante otro juicio civil en Reino Unido, previsto para 2025. Un hombre, cuya identidad permanece en el anonimato, le ha demandado por otra presunta agresión sexual.

Desde que Rapp hiciera público su testimonio, muchos otros otros similares se han venido reproduciendo en el tiempo. El teatro Old Vic de Londres acumuló una veintena de denuncias y quejas por comportamiento inapropiado entre 1995 y 2013, años entre los que estuvo vinculado al negocio.

Por de pronto, un documental, Kevin Spacey: al descubierto se estrenaba recientemente en Channel 4 en Reino Unido (en España, a través de Max), donde se añadía un nuevo testimonio de un actor de House of Cards al que habría manoseado durante el rodaje. Al respecto, asegura que no quiere “volver como un amargado, ni iracundo ni resentido”, aunque a la par reconoce que ha cometido errores y los achaca a la arrogancia: “Mi objetivo es demostrar ahora que soy un hombre de buen corazón”.

El actor ha acabado reconociendo que fue “demasiado tocón” y que había “tocado a personas sexualmente, de una manera que no sabía en ese momento que no quería”. En todo caso, considera que no ha “manoseado”, que considera una palabra “extraña”: “He acariciado a gente, he sido gentil con la gente. Así soy”, reflexionaba, a la par que añadía que la gente “debería hacerte ver que no quieren hacerlo para que entiendas que no es consensuado y dejes de hacerlo”.

“No estoy seguro de dónde voy a vivir ahora”

Sin embargo, la conversación abundó también en detalles sobre la situación económica del actor, que desde 2017 apenas ha vuelto a trabajar. Sí ha hecho contados trabajos en el marco del cine de bajo presupuesto, como el thriller Peter Five Eight, o en Italia, donde realizó una aparición especial en The Man Who Drew God, que dirigió Franco Nero.

Spacey rompió a llorar al revelar que está a punto de perder su casa en Baltimore, donde vive desde 2016, por las deudas acumuladas por las facturas de los litigios. “No estoy seguro de dónde voy a vivir ahora”, lamentó el actor, que asegura estar al borde de la bancarrota. “Tengo que volver y guardar todas mis cosas en un almacén”.

Preguntado por cuánto dinero tiene actualmente, respondió tajante que “nada”, y que debe “muchos millones” de abogados.

Morgan también le ha preguntado sobre quienes le han apoyado en este tiempo. Recientemente, actores como Liam Neeson, Stephen Fry y Sharon Stone defendieron públicamente a Spacey. Este asegura que recibió también mensajes de ánimo de Elton John y de su marido David Furnish, quienes testificaron en el jucio de 2022 en su favor. “Este es el tipo de amigos que tengo la suerte de tener en mi vida”.

Con quien ha asegurado no haber tenido ningún tipo de relación, por el contrario, es con el magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein, que murió en la cárcel a la espera de cargos federales por tráfico sexual en 2019. Spacey recalca que no conoció a Epstein, si bien reconoce que el avión fletado para un vuelo humanitario, organizado por Bill Clinton, era propiedad del empresario. “No lo conocí, ni fui un confidente, ni nunca pasé tiempo con él”. Dice algo parecido de la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años por ayudar a reclutar a las víctimas menores de edad de Epstein.

“Jamás quise tener relación con este tipo”, afirma sobre el empresario.