Kevin Spacey reaparece junto al agitador ultra Tucker Carlson para arremeter contra Netflix: “Existe gracias a mí”

Kevin Spacey ha reaparecido con motivo de la Nochebuena para lanzar otro extraño mensaje de Navidad en la línea de los que había venido protagonizando en años anteriores. Este año ha contado además con otro invitado, otro personaje televisivo perseguido por la controversia: Tucker Carlson.

Desde que cayera en desgracia y descrédito con el movimiento #MeToo, cuando proliferaron las denuncias y acusaciones contra él de abuso y agresión sexual, el dos veces ganador del Oscar comenzó a lanzar enigmáticos vídeos en estas fiestas. El primero de ellos llegó en 2018, y en ellos entrelazaba buenos deseos propios de estas fechas con comentarios velados sobre los procesos judiciales a los que se enfrentaba.

El último de estos clips fue difundido el 24 de diciembre de 2020, y tres años después, contraataca con un cuarto, en el que por primera vez no aparece solo. Esta vez se acompaña del otrora periodista estrella de Fox News, despedido el pasado mes de abril tras el caso por las mentiras que difundió sobre el supuesto fraude electoral en los últimos comicios estadounidenses.

Cada vez más escorado a la derecha, el agitador ha hecho en los últimos tiempos uso de las redes sociales y se ha personado en Argentina para apoyar a Javier Milei y hasta a España, adonde vino para hacer lo propio con Santiago Abascal durante las concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz.

Sobre Netflix: “Yo los puse en el mapa”

En el vídeo, de 7 minutos, Carlson conduce una entrevista aparentemente seria con Spacey, en la que por momentos simula ser Frank Underwood, su célebre personaje en House of Cards, e insinúa una carrera hacia la Casa Blanca. Sin embargo, el protagonista de filmes como American Beauty o Sospechosos habituales rompe en determinados momentos la cuarta pared para hablar de sí mismo. Así, va más allá y ataca a Netflix de forma directa. El motivo, su despido fulminante tras empezar a trascender las denuncias contra él.

“Los dos tenemos algo en común. A los dos nos despidió nuestra cadena. Pero a ti intentaron matarte”, dice el presentador sobre el funesto destino que la temporada final de la serie dio a Underwood. “Pero aquí estamos. Más grandes que nunca”, responde Spacey.

“Es extraño que hayan cortado lazos conmigo a tenor de acusaciones que ahora se han probado falsas”, afirma Spacey, aludiendo a la reciente absolución por nueve cargos de delitos sexuales en Inglaterra. En 2022, un jurado en Nueva York desestimó también el caso del actor Anthony Rapp, que acusó a Spacey de conducta sexual inapropiada.

“Netflix existe gracias a mí. Yo los puse en el mapa y trataron de ponerme a mí bajo tierra”, añade el artista, que llega a ofrecerle el puesto de vicepresidente de Estados Unidos a Carlson, siguiendo la broma sobre una hipotética entrada en política.

“Interpretaré cualquier papel que el público quiera”

Sobre el futuro, eso sí, avanza que interpretará “cualquier papel que el público quiera”. Tras haber perdido los proyectos en los que estaba involucrado antes de las acusaciones, entre los que estaba un biopic de Gore Vidal para Netflix ya rodado, y enterrado por la plataforma, Spacey trató de reiniciar su carrera como actor en circuitos independientes y fuera de Estados Unidos.

En 2022, se estrenó The Man Who Drew God, filme italiano dirigido y protagonizado por Franco Nero donde realizaba una aparición especial. También realizó dos filmes de acción, Control y Peter Five Eight, habiendo quedado el estreno de este último paralizado después de que se añadieran los últimos cargos contra él en Reino Unido. Tras su absolución, se espera su lanzamiento limitado en 2024.