Latre se transformó en Ábalos en 'El Hormiguero': “Me lo han quitado todo, me han dado de baja en Netflix”

Con la música de El Padrino de fondo y una manta en la mano “para tirar de ella si hace falta”. Así se presentó este miércoles José Luis Ábalos en el plató de El Hormiguero. O mejor dicho, su doble, Carlos Latre, que interpretó por una noche al hombre que estos días acapara la actualidad política en nuestro país.

“Yo estoy hasta la polla”, dijo el 'otro' Ábalos a Pablo Motos sobre su situación desde que saliera a la luz el 'caso Koldo'. De su exasesor habló cuando el presentador le preguntó cómo se conocieron: “Pues no se lo va a creer, pero yo estaba en la biblioteca estudiando a los Etruscos y, de repente, llegó Koldo y me dijo: 'Yo soy más de Bizancio'. Y así hasta hoy. Que no, coño, que es broma. Nos encontramos en el bingo”.

En los últimos días, el Ábalos de El Hormiguero ha recibido multitud de mensajes desde que se rebelara contra el PSOE, y Latre los leyó poniendo voz a sus respectivos protagonistas. “Eh, José Luis, no es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu puta vida”, le dijo, por ejemplo, Pedro Sánchez. “José Luis, sé fuerte”, le pidió Mariano Rajoy. “José Luis, que eres un fenómeno. ¿Me puedes pasar el número de Koldo para unas cosillas?”, le pidió el rey emérito.

El doble de Ábalos también comentó su situación dentro del Grupo Mixto: “Son majos. Me siento al lado de los de Podemos y mañana voy a un concierto de Macaco”. Cualquier cosa antes que renunciar a su acta de diputado: “Los cojones. Ni muerto. No me echan ni con KH7. Es lo único que me queda”.

“Me lo han quitado todo”, lamentó el socialista, que estos días ha sufrido varios reveses: “Me han dado de baja de Netflix y me han quitado la tarjeta del Mercadona. El de Yoigo, me ha colgado él. Me he comprado unos pistachos y estaban todos cerrados. He ido al 100 montaditos y no tenía pan. Facebook se ha olvidado de mi cumpleaños”.

Por si fuera poco, Motos tuvo que 'despedirle' para pasar a otros temas. “¿Qué, me voy al Grupo Mixto?”, preguntó su invitado. “Sí, con los que no hacen nada en el programa. Con Jorge Salvador, que es muy de Podemos”, respondió el presentador.