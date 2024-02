Risto Mejide se moja al opinar de Ábalos, su colaborador de 'Todo es mentira': “O está loco, o es inocente”

Risto Mejide arrancó este martes la emisión de Todo es mentira asegurando que la escaleta del programa había “saltado por los aires” tras la comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso de los Diputados, donde aseguró que se negaba a dimitir por el 'caso Koldo'. El exministro anunció que, para “defender su honorabilidad”, había decidido pasar el Grupo Mixto y mantener su acta de diputado.

El presentador de Cuatro se mostró absorto ante la postura que acababa de tomar el también tertuliano habitual de su programa en Mediaset: “Ha sido un discurso duro con sus ya excompañeros de grupo parlamentario, duro hacia los medios de comunicación y duro contra todo aquel que no le quiere, como él ha definido”, empezó valorando el catalán, una semana después de tener en su plató al propio Ábalos hablando de la detención de Koldo García y su relación con él.

Risto Mejide prosiguió dando su opinión sobre lo ocurrido: “Si me preguntáis a mí, yo creo que ha sido el discurso de un imputado. Fijaos que él no está imputado... de momento, es una investigación que sigue abierta y podría en algún momento cambiar. Pero, como él se ha encargado de recordar, él no está acusado de nada hasta este momento. En cambio, si alguien lo escucha, ese discurso es de alguien que o está loco, o es inocente. No cabe medias tintas”, se lanzó a teorizar el publicista.

La crítica de Risto a Ábalos

“O está loco y se ha metido todavía en un lío mayor, o es totalmente inocente”, continuó el televisivo, lanzando una crítica al que fuese su compañero por la forma de encarar la situación. “De todas formas, Desde aquí y desde cualquier medio de comunicación, se le ha hecho otro juicio paralelo, que es el de la responsabilidad política, algo a lo que él no ha hecho alusión”, ha lamentado.

“En los escasos 15 minutos de discurso, él ha hablado que uno de sus asesores, presuntamente, se habría enriquecido ilícitamente, pero no ha habido ninguna concesión a una responsabilidad política, no jurídica”, concluyó Risto Mejide antes de dar paso a las imágenes del testimonio del exministro.