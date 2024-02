Ábalos descarta asumir responsabilidades por el 'caso Koldo' y dice que Santos Cerdán está en su “misma situación”

El exministro José Luis Ábalos ha comenzado su ronda de entrevistas tras anunciar que se irá como diputado al Grupo Mixto para mantener su escaño, después de que el PSOE le diese un ultimátum para dimitir por el 'caso Koldo'. En RAC1, el exministro ha reconocido que tuvo alguna sospecha sobre la vida de su exasesor Koldo García -detenido la semana pasada por un presunto fraude en la compra de mascarillas-, pero que no contrastó sus explicaciones. “Siempre hay algo que te llama la atención, y siempre pedí explicaciones. Se me daban algunas, pero no me ponía a contrastarlas”, ha dicho Ábalos, para aclarar después que con esto se refería a la vida personal de García y no a los contratos que se hicieron durante la pandemia. “Todo eso está bien; el problema es sobre la vida de esta persona, lo otro está absolutamente bien, fiscalizado”, ha dicho el exministro.

Ábalos ha descartado de lleno asumir responsabilidades políticas, un concepto que le resulta “resbaladizo”, y después, en una entrevista en Onda Cero, José Luis Ábalos ha pedido que se respete la ley en lugar de apelar a la “ética”. “Como no estamos de acuerdo en de qué ética hablamos, apliquemos la ley”, ha señalado. Considera Ábalos que el PSOE ha ejercido con él “populismo justiciero, pero eso no es justicia”, ha recalcado.

El exministro sí ha reconocido que “siempre hay responsabilidad en quién se elige” -en alusión a Koldo García-, pero cuando alguien “te da todas las garantías, indagas menos”. Ábalos ha hablado de que a García lo recomendó “un compañero de Navarra”, que estaba “bien acreditado por los compañeros de Navarra”. En ese momento, el periodista Carlos Alsina ha mencionado a Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE y navarro, a lo que Ábalos ha respondido que Cerdán se encuentra en este caso “en la misma situación” que él.

Minutos después, y repreguntado por este tema, Ábalos ha aclarado que se refería a que Santos Cerdán se encuentra “decepcionado, sorprendido y molesto” como él. También ha contado Ábalos que fue Santos Cerdán quien lo visitó estos días en su domicilio para pedirle que dejara el acta de diputado, pero que no lo hizo “motu proprio”. “Para él está siendo muy duro; le corresponde hacerlo, pero si fuera cosa suya…”, ha dicho. “Es de lo más difícil que me ha tocado hacer”, le dijo Santos Cerdán.

Considera Ábalos que incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambió de opinión en los últimos días sobre cómo encarar el 'caso Koldo' y qué responsabilidades exigir. Si bien en las primeras horas tras la detención de García el futuro de Ábalos en el PSOE no parecía peligrar, “luego se produce un cambio de opinión”, ha señalado Ábalos. Cree el exministro que “la dirección” de su partido recalculó tras “la presión, el sensacionalismo, los titulares”, ha dicho.

“No estoy dispuesto a asumir esa culpa”

Ábalos ha defendido de forma reiterada que mantiene su escaño en el Congreso “por dignidad”. “Lo que me animó al activismo político fue la rebeldía y la defensa de la dignidad, no quiero perderlo”, ha asegurado en RAC1. Ha insistido en que no comparte “las razones, desde ningún punto de vista”, de que el PSOE le pidiera el acta. “No estoy dispuesto a asumir esa culpa”, ha resaltado.

En ambas entrevistas Ábalos ha mencionado su “honorabilidad” y su “reputación”. “No necesito una salida personal, lo que está en cuestión me inhabilita en lo civil hundiéndome la reputación”, ha sostenido en los micrófonos de Onda Cero. “La reputación es lo único que nos queda; si está dañada, nadie quiere verse mínimamente contagiado, ni los bancos”, ha dicho el exministro, que ha asegurado que un bando no le ha permitido “ni ser avalista [en un crédito] a raíz de todo este asunto”. “Hacen muy difícil la reinserción en la vida civil”, ha lamentado.

José Luis Ábalos achaca al mundo de la política, y en este caso a su partido, una “desconsideración hacia la vida de uno”, “como si las personas fuéramos meros instrumentos”. “Te convierten en peón... somos todos prescindibles y vamos al depósito de reciclaje o al de la basura terminal”, ha comentado. “No dejo que me manejen así”, ha asegurado el exministro.