Risto habló con su 'doble' del carnaval de Santa Cruz de Tenerife: “¿Has ligado mucho haciendo de mí, o como yo?”

Risto Mejide entrevistó este lunes en Todo es mentira a Edei Martín, su 'doble' en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Este joven causó furor al disfrazarse como el juez de Got Talent, mesa, gafas y pulsado incluidos. De hecho, Edei no pudo ir de un sitio a otro con sus amigos, tal como tenía previsto, porque la gente hacía cola para que valorara sus disfraces y sus improvisadas actuaciones como si fuese el mismísimo Risto, aunque con un matiz: “Yo no doy 'Pase de oro'”.

“Cambié diversión por curro”, añadió nuestro protagonista, que aun así vivió una experiencia “brutal, descomunal y muy divertida”. Y todo gracias a su disfraz, que surgió cuando se puso las gafas de sol de su sobrina mientras comía en un restaurante. Su familia se quedó en silencio hasta que alguien le dijo: “Eres Risto”. El resto de los comensales dieron su 'sí' a este parecido, y Edei, a falta de otra idea para su disfraz, decidió ser Risto por una noche.

“¿Has ligado mucho haciendo de mí, o como yo?”, le preguntó el presentador. “Si vienes aquí controlas algo”, contestó el joven para risa de Mejide, que aplaudió su disfraz: “Me ha parecido estupendo y un homenaje hacía mí, me he sentido muy honrado”. Es más, lanzó una propuesta a Edei: “Más que un 'Pase de oro', quiero darte trabajo. ¿Podrías venir y presentar este programa mientras yo estoy en mi casa?”. “Es lo propio, hay que delegar”, contestó el tinerfeño.