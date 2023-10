Laura Bozzo y Yiya se encararon en una tensa bronca que obligó a 'GH VIP 8' a intervenir: “¡No perdamos los papeles!”

Telecinco arrancó la octava edición de GH VIP anunciándola como una entrega blanca y familiar del reality, acorde al nuevo modelo que, supuestamente, pretendía implantar Mediaset tras la salida de Paolo Vasile. Sin embargo, tras un mes en el que las audiencias del programa no terminan de carburar, la cadena ha decidido subir las revoluciones de la convivencia con la entrada en la casa de tres polémicos aspirantes a convertirse en concursante oficial tras el abandono de Karina.

Así pues, Yiya, Avilés y Naomi han llegado a Guadalix dispuestos a generar polémicas que capten la atención de los espectadores, una estrategia que contrasta con los nuevos aires que quiere dar el grupo de Fuencarral a su canal principal pero que ya ha comenzado a tener sus primeras consecuencias. Este mismo miércoles, GH VIP 8 vivió una fortísima bronca durante la emisión del Última Hora conducido por Lara Álvarez que obligó a la presentadora y al Súper a intervenir. Las protagonistas fueron Yiya y Laura Bozzo, las cuales se encararon durante una tensa discusión con Albert Infante como protagonista.

Todo se desencadenó cuando el reality decidió abordar junto a los concursantes el delicado momento que atraviesa la relación entre Albert y Michael, con acusaciones cruzadas de utilizarse el uno al otro para prosperar en el concurso. “Siento impotencia por haber caído en un juego, por haberme dejado llevar por quien no tenía que haberme dejado llevar y me da mucha pena cómo ha transcurrido todo”, empezaba diciendo el bailaor catalán.

Laura Bozzo y Yiya se encararon por Albert

“¿Por quién te has dejado llevar entonces?”, preguntó Lara Álvarez después de que el joven incidiese en que no se refería a Michael. Albert señaló entonces a Yiya y José Antonio Avilés, los nuevos inquilinos de la casa. “¿Qué te dijimos? Porque como ibas a seguir con otro tema, como siempre...”, saltó encendida la extremeña, a la que Infante acusó (junto a Avilés) de “ponerme lo de Naomi en la cabeza”. Albert se refería a los celos que ha sentido hacia la joven después de que su amigo reconociese que le parecía atractiva.

Yiya volvió a la carga, poniendo en duda a su compañero “porque además nos salpica todo lo que dice esta persona y luego lo niega”: “Esta persona no quiere a nadie, porque no se quiere a sí mismo”, soltó la exparticipante de Supervivientes 2020 en unas palabras que hicieron estallar a Laura Bozzo.

“¡Yo no voy a permitir eso! ¡No voy a permitir que una persona que no conoce nada, se meta!”, interrumpió la peruana, dando la cara por su amigo. “Esta persona es un Judas”, insistió Yiya, ignorando las peticiones de Lara Álvarez para que se tranquilizasen. “¡Tú no tienes ningún derecho de decirle Judas! ¡Tú no eres nadie acá! ¡Tres días tienes y yo te escuché cuando le metieron el tema!”, defendió Bozzo mientras se ponía en pie. Yiya la siguió y también se puso de pie, encarándose con ella entre gritos.

El Súper y Lara Álvarez cortaron la bronca

“¿Qué me vas a hacer?”, preguntó encendida la comunicadora. “Yo no provoco, pero si se levanta... es tan casa tuya como mía y tengo el mismo derecho a expresarme que tú”, replicaba Yiya mientras Lara Álvarez le pedía que se sentasen y Carmen Alcayde se colocaba entre ellas para separarlas. “No perdamos los papeles, estamos ahora mismo en un programa de televisión”, solicitaba desde plató la presentadora sin éxito. El Súper se vio obligado entonces a intervenir para frenar la disputa: “¡Nos sentamos y hablamos como personas adultas que somos!”, exclamó al tiempo que las concursantes se sentaban.

Tras la emisión, Laura Bozzo fue llamada al confesionario para tener una conversación con el Súper que más tarde detalló a sus compañeros. Según la peruana, la voz del reality le dio la enhorabuena por haberse contenido en su bronca con Yiya: “Me felicitó porque realmente me había controlado. Cuando ella empezó a caminar hacia mí... Ella se podía haber parado en su lugar, pero vino hacia mí. Ahí mis reacciones son muy muy locas. A mí alguien se me viene y yo agarro y la lanzo, porque tengo mucha fuerza en los brazos... pero me controlé”, celebraba la participante.

A pesar de los esfuerzos del programa para apaciguar los ánimos y que la bronca no pasara a mayores, Telecinco no ha querido perder la oportunidad de sacar rédito del momento destacando el vídeo del encontronazo en su página web, sin permitir, eso sí, que los medios puedan compartirlo en sus respectivas informaciones.