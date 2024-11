Leire Martínez niega en Mediaset ningún conflicto con Amaia Montero: “No voy a formar parte de la guerra de otros”

Mtmad, la plataforma de contenidos online de Mediaset, ha estrenado ya los dos últimos programas de la tercera temporada de Me quedo conmigo, que ha tenido a la cantante Leire Martínez como protagonista. Este formato ha supuesto la reaparición pública de la artista tras anunciarse su polémica salida de La Oreja de Van Gogh tras 17 años como vocalista del grupo. Tras hablar en las dos primeras entregas de algunos aspectos de su vida personal y familiar, la vasca ha aprovechado los nuevos episodios para pronunciarse sobre su ruptura con la banda y responder ante los que siempre han querido enfrentarla a Amaia Montero.

Durante su charla con la terapeuta Andrea Vicente, la especialista pregunta a la cantante si para ella fue “un shock emocional” el comunicado con el que La Oreja de Van Gogh anunció su marcha del grupo. “Prefiero no contestar”, contesta muy seria. “¿Tu creatividad y tu voz se tomaba en cuenta?”, insistió la entrevistadora. “¿Sabes qué pasa? Que diga lo que diga, si digo que sí, que no o que no contesto, se va a sobreentender muchas cosas. Lo que es evidente es que si yo no firmo un comunicado, el sentido común ya te indica es que si no lo he firmado es porque probablemente no estuviera de acuerdo con él”, empieza respondiendo Martínez en una declaración que ya trascendió hace unas semanas, en uno de los avances de la entrevista.

“No es que no estuviera de acuerdo con todo lo que se dice, pero yo no me vi cómoda firmando ese comunicado y manifesté que no lo iba a firmar. Ya está. Creo que es evidente que, como pasa en las relaciones, a cada uno de nosotros nos van pasando cosas en la vida, nos vamos construyendo y vamos creciendo como personas, y hay momentos que tu camino, a veces se separa un poco y luego igual vuelves. Hablo de parejas o amistades... Pues evidentemente nuestro camino se ha separado lo suficiente como para que igual no tenga vuelta. No sé cómo decirte. ¿Los motivos? Son los que nosotros sabemos que son y no les importan a nadie. Si le importan a alguien, como mucho, les puede importar a los fans”, reflexiona.

Leire niega “una guerra” contra Amaia Montero

Durante el programa, Leire también quiere contestar a aquellos que la enfrentaron y la siguen enfrentando con Amaia Montero, cantante a la que reemplazó en 2008 como cantante de La Oreja de Van Gogh: “Intento ser honesta conmigo misma, dormir tranquila cada noche, porque la que se acuesta conmigo mismo soy yo. Pero lo siento pero no voy a formar parte de la guerra de otros. Evidentemente, siempre ha habido gente que ha manifestado su apoyo a Amaia y es que lo entiendo”, reconoce.

“Cuando dije lo que dije estos años es que es así. A mí tampoco me gustan todos los artistas, yo tampoco empatizo ni conecto con lo que me cuentan todos los artistas. Con lo cual, entiendo que como consumidores que somos de arte, conectes más con una persona que con otra. Lo entiendo, lo comparto y me parece normal, natural. Lo que no comprendo son las faltas de respeto y la necesidad de hacer daño de forma gratuita”, lamenta, como ya hizo durante una entrevista para ETB previa a anunciarse su marcha de la banda.

El casting de Leire con La Oreja y sus inicios

Leire Martínez ha explicado también cómo se convirtió en cantante del grupo meses después de su paso por Factor X: “Salí en julio de 2007 del programa, en noviembre se hace público que el grupo se separa, pues me llamaron en febrero de 2008. A priori, nunca creí que iba a ser la elegida. Recuerdo que fue como: vete, disfruta de la experiencia. Yo decía: Sea como sea, el día de mañana yo podré contarle a mis nietos que a vuestra abuela una vez le llamaron para...”, dice entre risas, confirmando que hizo un casting.

“Pasamos la mañana juntos y probamos algunas canciones y ya está. Eso fue un jueves y el lunes me llamaron para decirme: 'Oye, que si tu quieres, para nosotros es un sí'. Y dije: 'Madre de Dios, dónde te has metido'. Ese día sí que me dio vértigo de verdad”, reconoce, comparando sus comienzos como los que se vive en una relación amorosa. “Esto es como cuando conoces a una persona y en esos primeros meses de ese enamoramiento todos tratamos de dar lo mejor de nosotros. No es que no sea verdad, claro que es verdad, claro que tú parte encantadora, conquistadora... es así, así eres tú y no finges nada. Pero no sólo es eso”, comenta.

“A lo largo de los años nos hemos ido conociendo todos mucho más. Ni ellos me conocían a mí ni yo los conocía a ellos y hubo un proceso de acoplarse los unos a los otros. Evidentemente mis limitaciones entonces son mayores que ahora y mi forma de gestionar en aquel momento no era tan contundente o de marcar los límites de forma clara”, explica, respondiendo que lo más duro fue vivir las múltiples comparaciones con su antecsora.

“De aquellos dos primeros años fíjate que, como fue un salto al vacío y un poco montarme en un tren en marcha, fue un poco inconsciente. Tiré para adelante sin plantearme nada y tengo la sensación de no haber sido... de haber estado un poco anestesiada”, dice durante la terapia, explicando que tuvo que hacer frente a mucha gente que no la tuvo en consideración, no tanto por sus compañeros, sino por trabajadores de la industria y gente con la que tuvo que lidiar en sus inicios. “Se me tomó por el pito del sereno, como que no tenía ni idea. En algunas cosas es verdad, pero en otros escenarios tenía el culo pelado. Yo era todoterreno y me he manchado en todos los planos y además me encanta hacerlo. Todo el mundo te da lecciones. Daban por hecho que no tenía ni idea. Ahí tenía que haberles parado”, sentencia.