Leo Harlem explicó a Joaquín qué temas se “autocensura” en sus monólogos: “No me meto con la política”

Justo en la semana en la que vuelve a hablarse de “los límites del humor”, después de que Pablo Motos aprovechase su entrevista a Alfonso Guerra en El Hormiguero para denunciar juntos que ya no pueden hacerse chistes de homosexuales o gangosos, la nueva entrega de Joaquín. El novato de este jueves estuvo protagonizada por un cómico como Leo Harlem.

El exfutbolista fue muy directo con el humorista, preguntándole sobre cuando le “critican el tema del 'humor cuñao'”. Y Leo Harlem le quitó hierro: “Yo no lo veo como una crítica. Prefiero pecar de 'cuñao' que ir de echao pa'lante y que te critiquen por otra cosa”, explicando que simplemente es un “humor del enterao, que en todos los grupos hay”, sobre ese que sabe todo y de todo.

Joaquín insistió: “¿Pero es verdad que ahora se critica un poquito más, no?”, ante lo que el cómico asintió, asegurando que “se critica en general todo”.

Sin abandonar el tema, el entrevistador quiso saber si eso le condiciona a la hora de hacer su humor, ante lo que Leo Harlem fue muy claro: “Yo me autocensuro”. El propio cómico explicó que “no le compensa” hablar de según qué temas porque “generan tensión”. “El humor es para relajarse, para pasárselo bien”, explicó.

El exfutbolista volvió al tema, preguntándole qué temas se autocensuraba, y Leo Harlem también fue transparente: “No me gusta la política, no me meto nada con política. Tampoco el tema sexo. Todas estas cosas... no te puedes meter en líos. Puedes hacer un guiño, echarle un poquito de pimienta...”. Para concluir, el cómico zanjó: “Yo tengo mis textos, lo que se pone de moda”, defendiendo que de esa forma además puede conectar con todo el público.