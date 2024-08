Los Ángeles 2028 inició su show en el cierre de París 2024: Tom Cruise, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish y Snoop Dogg

Los Juegos Olímpicos París 2024 ya son historia. La cita parisina puso este domingo el punto final a casi tres semanas de competición deportiva. Lo hizo, como no podía ser de otra manera, con su correspondiente ceremonia de clausura en el Stade de France, que fue emitida en directo por TVE, Max y Eurosport.

Durante la misma, la capital gala cedió el testigo a Los Ángeles (Estados Unidos), sede de los Juegos Olímpicos 2028. Los Ángeles es sinónimo de estrellas y glamour, y varias de ellas formaron parte de la ceremonia de clausura. Destacó, por encima del resto, Tom Cruise, que hizo gala de su conocido espíritu aventurero tirándose desde lo alto del estadio para recoger la bandera olímpica y llevársela en una moto, como si de una escena de Misión Imposible se tratase.

El actor pasó por la Torre Eiffel al ritmo de los Red Hot Chili Peppers, un buen anticipo de lo que vendría después, pues la banda angelina, con eso de que los próximos Juegos Olímpicos serán en su 'casa', interpretó en directo su clásico Can't Stop desde una playa californiana. Antes de llegar a ese momento vimos, vídeo grabado mediante, cómo Cruise se lanzaba desde un avión para acabar subido en el clásico cartel de Hollywood, esta vez con la doble 'OO' formando los aros olímpicos junto a otras tres puestas para la ocasión.

Semejante imagen icónica que dio paso al recorrido de la bandera olímpica por diferentes zonas de Los Ángeles. La campeona del mundo de mountain bike Kate Courney cogió el relevo de Cruise hasta Los Ángeles Memorial Coliseum, escenario de los Juegos Olímpicos de 1932 y 1984. Ahí, el doble campeón olímpico de 400 metros lisos, Michael Johnson, agarró la bandera para, poco después, dársela al doble medallista olímpico de skate Jagger Eaton, que ya en directo, la llevó hasta la playa de Los Ángeles.

Una vez ahí, Red Hot Chili Peppers abrió el carrusel de actuaciones de artistas californianos. Después continuó Billie Eilish con su interpretación de Birds of a Feather y ya, por último, llegó el turno de Snoop Dogg, que cerró su amplio protagonismo en París 2024, donde ha ejercido de estrella involuntaria gracias a su trabajo como comentarista en NBC, interpretando junto a otro californiano, el mítico Dr. Dre, su célebre The Next Episode.

Terminada la canción, una explosión de humo con los colores olímpicos y Snoop Dogg ondeando la bandera olímpica pusieron el broche final a un cambio de testigo, el de París 2024 a Los Ángeles 2028, que dejó claro que los próximos Juegos Olímpicos prometen ser puro Hollywood.