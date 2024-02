Las lágrimas de Fernando Tejero por el Goya de Malena Alterio: “Mi amor, no llores”

Malena Alterio ganó este sábado su primer Goya y lo celebró fundiéndose en un emocionante abrazo con Fernando Tejero.

La escena tuvo lugar entre bambalinas. Después de recibir el premio a Mejor Interpretación Femenina por su papel en la película Que nadie duerma, la actriz abandonó el escenario y se encontró con el cordobés.

Él, totalmente desbordado por la emoción, la abrazó para felicitarla por haber conseguido el mayor reconocimiento del cine español.

El abrazo entre Malena Alterio y Fernando Tejero después de recoger el #Goya2023 a Mejor Actriz Protagonistahttps://t.co/UKn9hSlRJA pic.twitter.com/5GXaXDsDrr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) 11 de febrero de 2024

Tejero lloró al abrazarse a la mujer con la que tantas veces ha coincidido bajo los focos. Y es que, juntos formaron una de las parejas más recordadas de la ficción española en la serie Aquí no hay quien viva.

“Mi amor, no llores que lloro”, le pidió la actriz, con el 'cabezón' en la mano, mientras el actor colgaba de ella. “Si me lo dan a mí, no me hace la misma ilusión. Te amo. Enhorabuena”, ha escrito en su perfil de Instagram.