'Mañaneros' dio voz a los supervivientes de la DANA y combatió en TVE contra los bulos “crueles y dañinos”

TVE, como el resto de cadenas, sigue centrando su programación en la cobertura especial por la DANA que ha asolado algunas regiones de España, especialmente en la Comunidad Valenciana. Este lunes, Mañaneros ha vuelto a sacar músculo con un gran despliegue de reporteros desplazados a las principales zonas afectadas de nuestra geografía. Mientras tanto, Adela González buscó en plató luz entre tanta oscuridad, dando voz a algunos de los supervivientes de la tragedia. Además el programa de La 1 combatió y condenó algunos de los bulos que han proliferado estos días.

El magacín matinal de la cadena pública arrancó su emisión prometiendo en esta edición especial del formato volcarse con las víctimas. En un momento dado, Adela González abandonó la mesa principal del programa para recibir a una invitada. Se trataba de Carmina, una mujer que estuvo a punto de perder la vida en las riadas de Letur, pueblo de Albacete que también ha sido destruido por las tormentas.

Muy nerviosa, la entrevistada explicó dónde se encontraba en el momento de la riada: “Estaba en la plaza del pueblo, había salido a recoger un paquete. Llovían cuatro gotitas, estaba chispeando y me sorprendió que escuchaba unos truenos que no eran nada normales, normalmente son cortos y con espacio entre ellos. Esto era un trueno continuo y ensordecedor. De chispear, llovió un poco más fuerte y volví a casa a por un paraguas. Justamente iba por mitad de la plaza cuando escuché un ruido, me volví y vi que caía agua, pero pensaba que se había roto una cañería”, empezó rememorando.

Carmina contó que fue corriendo a casa a dar de comer a un señor del pueblo al que atiende y que allí recibió el mensaje de una amiga, advirtiéndole que por el barranco de Letur estaba corriendo mucha agua: “Pensaba que era de la misma rotura que había imaginado. Comentó también que posiblemente algún gatito estuviese sufriendo y me acerqué a las Moreras, de donde venía anteriormente, y ya el panorama había cambiado por completo. Estaba todo lleno de agua, el agua caía con una fuerza insoportable, las dos calles que acceden a la plaza estaban completamente inundadas, por lo que era difícil acceder a todos los sitios”, relató con la voz entrecortada.

'Mañaneros' dio voz a los supervivientes de la DANA

La presentadora invitó entonces a Carmina a sentarse en la mesa principal del plató, desde la cual continuó con su testimonio: “En ese momento, ninguno piensa en ponerse a salvo, nos sentimos muy seguros, curiosamente. Veíamos el agua pasar (...) Desde ahí, escuchábamos a gente en sus casas pedir auxilio, a otra vecina que estaba encaramada a una reja. Qué fuerza tuviste, Elena, no sé cómo pudiste soportarlo”, dijo entonces, mirando a cámara, confirmando que su compañera se encontraba “físicamente bien”.

“Ahora lo pienso en frío y digo: ¡Qué inconscientes y qué poca capacidad para ver el peligro! En cualquier momento pudimos haber sido víctimas. Los coches habían ya desaparecido, fue todo muy rápido. El agua no llegó a entrar en la plaza y eso nos salvó”, prosiguió, explicando que ella y otros vecinos se refugiaron durante varios días en un colegio hasta que pudieron llegar los servicios de emergencia para ayudarles.

Poco después, Adela González conectó en directo con otro superviviente, esta vez del municipio valenciano de Paiporta. “Luis, estás vivo de milagro, cuéntanos qué ocurrió”, pidió la periodista. “Estoy vivo de milagro porque antes de que empezara todo esto, se oyó que había agua en el barranco e iba a desbordarse. Entonces, como pensábamos que como igual llegaría algo de agua, decidimos sacar los coches. Sacamos los coches y al salir del garaje ya había un río. Intentamos dejar el coche como pudimos y al salir del coche, había muchísima agua y nos subimos al capó”, explicó el entrevistado.

Luis recordó entonces cómo vio flotando a un hombre, al que intentó salvar: “Intenté agarrarlo para que no se fuera y lo perdí. Imaginad ver venir a un hombre hacia ti, intentar salvarlo y de la fuerza que tenía el agua perderlo. Si ese hombre me está oyendo, espero que esté bien. El coche en el que estábamos subidos hizo como de barco y nos llevó hacia unos palés y ahí nos recogieron unos vecinos. Aguantamos pero el agua siguio subiendo y nos llevó a todos: unos acabaron en un edificio haciendo fuegos y quemando sacos para poder sobrevivir, porque el agua no bajó hasta las 2 de la mañana; otros como nosotros tuvimos la suerte de que unos vecinos nos ayudaron y nos llevaron a su comunidad”, sentenció conmovido el chico.

''Mañaneros' alertó de los bulos “crueles y dañinos”

Por otro lado, el programa de TVE decidió combatir algunos de los bulos que se han viralizado estos días a través de las redes sociales o algunos espacios televisivos (como el polémico Horizonte de Iker Jiménez en Mediaset). Para ello, la presentadora contó con la ayuda de su colaboradora Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN: “Las consecuencias son todas malas. En general, más allá de esta tragedia, los bulos lo que pretenden es generar una sensación de caos, de desconfianza. Si todo es mentira, ya no crees en nada y eso genera ansiedad, pánico y una cierta sensación de descontrol”, empezó explicando.

Suárez señaló que esta práctica es “cruel y dañina”: “No hay que olvidar que esto no es solo de gente que podemos tener cercana, eso es el final de la cola. Aquí hay un sistema organizado de bots, de algoritmos, trabajando para generar este tipo de información”, indicó, enumerando algunos de los ejemplos de desinformación surgidos a raíz de la DANA, incluido mensajes negacionistas sobre el cambio climático. “Todo esto genera odio y desesperación que nos hace creer que no hay Estado, que estamos fuera del control del Estado y nada más lejos de la realidad”, negó la experta.

“Claro que hay Estado, otra cosa es que nos parezca que lo estén haciendo lo suficientemente rápido o con la suficiente organización. Hay Estado cuando tenemos policías, bomberos, ejércitos... desplazándose. Hay Estado cuando vemos que se organizan las calles y se limita la circulación para que podamos llegar y ayudar. Hay Estado cuando vemos que hay ayudas de la comunidad autónoma, del Gobierno central y de la Unión Europea por llegr. Hay estado, claro que lo hay. Y lo que tenemos que tener, con todo el dolor de mi corazón, es un poquito de paciencia, porque el resultado se tiene que ver poco a poco”, concluyó Patricia Suárez.