María Patiño contestó enfadada a las críticas de 'Vamos a ver' contra 'Socialité', que decepcionó con su nueva imagen

María Patiño quiso dirigirse este sábado a las cámaras de Socialité para lanzar un importante mensaje ante los espectadores de Telecinco. La presentadora del programa, que renovó (a medias) su imagen para abrir una nueva etapa en Mediaset, quiso responder en directo a las acusaciones que ha estado recibiendo desde otro programa de la cadena: el Vamos a ver de Joaquín Prat.

Todo se desencadenó hace unos días, cuando Alexia Rivas acusó a Aneth Acosta, la amiga de Isa Pantoja que fue expulsada de su boda junto a Asraf, de dar información a un programa de televisión a cambio de dinero. La tertuliana no dio entonces el nombre pero, al final de la semana, Pepe del Real acabó siendo más evidente.

“Al parecer, Aneth tiene muy buena relación con el equipo de Socialité”, concretó el periodista, señalando directamente a Javier de Hoyos, el director del espacio producido por La Fábrica de la Tele. Giovanna González, extrabajadora del programa de María Patiño que ahora colabora en Vamos a ver, decidió dar la cara por su exequipo, desmintiendo que Aneth cobrase por dar a Socialité informaciones sobre Isa Pantoja. “En ese programa no se paga nunca”, aseguró.

María Patiño contesta enfadada

Pues bien, ante los rumores, Socialité decidió dar un paso al frente y asegurar que “no se paga absolutamente nada por ninguna información”, ya que “todo es trabajo del equipo del programa”.

Además, María Patiño quiso contestar de forma particular, muy enfadada con sus colegas de cadena: “Me parece insólito que hablemos de las fuentes de los compañeros. Conozco las fuentes de muchos compañeros, conozco cómo llegan muchas informaciones de Isa Pantoja no solo a este programa, sino también a otros”, empezó diciendo visiblemente molesta.

“Me parece muy mal por parte de algunos compañeros que tengan la osadía y el atrevimiento de poner sobre la mesa con quien hablamos, porque yo nunca me atrevería a hacerlo con ninguno, trabaje en esta cadena o en la de enfrente. (...) Cómo tengamos que poner sobre la mesa cómo nos enteramos de las cosas, aquí no va a salir perdiendo Aneth y tampoco este programa. Nosotros nos dedicamos a rasgar y a preguntar dónde no debemos”, ha zanjado cabreada la periodista.

Socialité decepciona con su ¿nueva? imagen

La semana pasada, Socialité anunció que su redacción estaba “en obras”, ya que siete días después, el programa de Telecinco iba a renovar su decorado y su imagen gráfica. La expectación era máxima y el programa acabó decepcionando a los espectadores con los pocos cambios que ha presentado el formato.

“Han pasado 721 programas y el equipo de Socialité, como bien saben, siguen trabajando y dando todo cada fin de semana con una única intención, la de mejorar porque ustedes se lo merecen. Yo siempre doy las gracias y no me cansaré de dárselas a ustedes, porque si no fuese por ustedes nosotros no estaríamos aquí”, aseguraba Patiño mientras se mostraba la nueva línea gráfica del programa, con el rosa como color predominante.

Sin embargo, enseguida muchos se dieron cuenta de que lo único que ha cambiado Socialité es precisamente eso: el color de su imagen, ya que el plató del programa es idéntico al anterior, lo que provocó el enfado de una parte de la audiencia.

