Natalia Ferviú reaparece en Telecinco y explica los motivos por los que dejó 'Cámbiame': “Estaba sufriendo”

Cámbiame vuelve a ser noticia en Telecinco, años después de su final. Tras las reapariciones (con polémica) de Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez en Socialité, el programa de corazón dio voz este fin de semana a Natalia Ferviú, el tercer vértice de este trío estrella, que dejó su trabajo como jurado a raíz de un enfrentamiento en pantalla.

La estilista abandonó el formato en 2018 tras un fuerte choque en directo con el propio Pelayo y con Paloma González. Algo que en su día le llevó a apartarse de la vida pública y televisiva, pero que años después recuerda desde lo positivo.

“Cámbiame fue un regalo, yo lo siento así”, comenta en su reportaje en Socialité, emitido el sábado. “Llegué ahí con una misión y un objetivo de ayudar y aportar mi granito de arena, y eso era precioso”, añade Ferviú, que por primera vez explica las razones que le llevaron a dejar el programa.

“El programa mutó. Colapsé porque se generaron ciertas dinámicas con las que yo no estaba conforme, estaba sufriendo básicamente. Llegaba a casa triste. No estaba cómoda y creí que lo más honesto era dejar de estar en el lugar en el que no quería estar”, cuenta en Telecinco. Sin embargo, afirma que “cinco años después me quedo con todo lo bueno que pasé allí, que es muchísimo” y no cierra la puerta a un posible reencuentro, de darse el caso.