María Patiño lanza un dardo a Ana Rosa en 'Ni que fuéramos': “El fracaso es cuando realmente te deja el público”

Ni que fuéramos Shhh tiene en Ana Rosa Quintana uno de sus objetivos prioritarios, si no el principal, de entre todos los posibles de Telecinco. Desde que se estrenara este heredero de Sálvame en internet, y luego pasara a verse en Ten, tanto María Patiño como sus colaboradores han reiterado los ataques a los profesionales del grupo al que pertenecían hasta 2023, y en concreto a la presentadora y productora, la que ha acabado haciéndose con las tardes del canal con TardeAR.

Con la temporada 2023/2024 oficialmente finalizada, el magacín de Fabricantes Studio ha insistido en las críticas a la apuesta de Telecinco lanzada en septiembre, llamando la atención en sus resultados: en su primer curso en la franja vespertina, TardeAR ha vivido un intenso enfrentamiento con Y ahora Sonsoles (Antena 3), que se ha saldado a menudo en favor a este último.

Tras recordar las palabras que pronunció Quintana hace ahora un año sobre lo que consideraría un mal resultado para TardeAR, en contraste con su actitud reciente de satisfacción con el rendimiento obtenido, desde Ni que fuéramos Shhh recuperaban unas declaraciones de la madrileña en los últimos días, para diario Hoy, en la que afirmaba que “un fracaso sería si [la cadena] me dice 'Váyase usted a su casa'”. La frase molestó a Patiño, que se la tomó como “una guantada sin manos a nosotros”. “Al menos yo así lo interpreto”, añadió.

AR después de una temporada de chufla: "Fracaso es que te digan que te vayan".



“El verdadero fracaso lo dicta el público”

La presentadora se decidió a responder al considerarse aludida: “Para mí el fracaso es cuando realmente te deja el público y te abandona, y nosotros tenemos que dar gracias al público”, lanzó a modo de dardo a Ana Rosa, “desde el más profundo respeto”.

“A mí no me echan los que mandan, me echa el público”, recalcó. Se trata de un mensaje muy similar al que puso en redes sociales horas antes, y que podía entenderse también como un comentario velado contra Quintana. “El verdadero fracaso lo dicta el público y Canal Quickie solo puede dar las gracias al público”.