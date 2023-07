Marta Flich revela cómo reaccionaron Jorge Javier y Mercedes Milá al anunciar que presentaría 'GH VIP'

Hace poco más de un mes que Mediaset dio la sorpresa: GH VIP vuelve a Telecinco en otoño, y además lo hará con Marta Flich al frente en lugar de Jorge Javier Vázquez. Unas horas más tarde, desde verTele pudimos hablar con la presentadora, la gran protagonista de la noticia que no ocultaba estar “muy ilusionada”.

Telecinco anuncia cuándo estrenará 'GH VIP 8', que tendrá a Ion Aramendi al frente del debate

Más

Ahora que cada vez está más cerca el regreso, el reality calienta motores con algunas confesiones de su nueva presentadora: “Estaba en mis sueños conducir un programa así. Hay compañeros que dicen que nunca presentarían un reality pero yo creo que todo suma, que es valor añadido, que ser todoterreno probando determinados formatos es siempre crecer”, asegura a Outdoor.

Flich también explica cómo fue la reacción de Jorge Javier Vázquez al saber que ella cogía su testigo: “Fue la segunda persona con la que hablé y fue tan tierno, tenía tanta alegría por mí... Me dijo 'disfrútalo, que te vaya súper bien, me alegro mucho por ti'”, desvela.

Y es que ambos han coincidido varias veces, al tener gustos comunes como el teatro: “En lo personal nos llevamos muy bien y en lo profesional creo que es, si no el mejor, de los mejores comunicadores de nuestro país, es un presentador imprescindible”, subraya.

Con la que también tuvo ocasión de hablar fue con Mercedes Milá, el otro gran rostro relacionado con Gran Hermano: “Me escribió cuando lo anuncié en la gala junto a Carlos Sobera y me dijo '¡Qué fresca eres, me gustas mucho, eres muy natural!”. Por lo que Flich la llamó al día siguiente, asombrada por estar hablando con un “referente”: “Le pedí algún consejo y me dijo 'que lo viviera, que me implicara' y me dio algunos tips técnicos además de señalarme mirara el 24 horas para estar informada”, explica.