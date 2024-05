Marta Torné recuerda su marcha de 'Cámbiame': “Quisieron llevarlo al estilo 'Sálvame' y yo no me sentía cómoda”

Marta Torné ha repasado en una entrevista algunos de los momentos más relevantes de su carrera profesional. Entre ellos, su etapa en Cámbiame, el programa que presentó diariamente en Telecinco entre 2015 y 2017. Según la catalana, al principio el formato producido por La Fábrica de la Tele se basaba “algo más en la estética”, pero con el paso del tiempo quisieron “meterle más chicha al tema del morbo” y la “miseria humana”. “Quisieron dar un volantazo y llevarlo a formato Sálvame y yo no me sentía cómoda”, reconoce ahora en el podcast Querido Hater (Podimo).

Como ejemplo pone lo que vivió con un invitado en plató. Según Torné, el guion ponía que debía preguntarle “tu hijo sabes que se ha quitado la vida por tu culpa”, algo a lo que la presentadora se negó. No tanto por la pregunta en sí, sino porque su destinatario era un señor que no estaba acostumbrado a la televisión y que, por tanto, estaba “desubicadísimo ahí”. Aun así, debía cumplir con las directrices del programa, así que le hizo la pregunta, pero reformulándola: “Bueno, tú sabes que tu hijo ha tenido algún intento de suicidio. ¿Sabes que a lo mejor ha tenido que ver vuestra relación?'. Sin embargo, esto no fue suficiente para contentar a sus jefes: ”Me decían: 'Haz la pregunta como está en el guion'“.

Después de episodios como éstos, Cámbiame acabó prescindiendo de la presentadora. “Me molestó, pero hacía tiempo que no me sentía cómoda haciendo este programa porque también había muchas entrevistas que eran un poco...”, asegura. Además, desde Telecinco le ofrecieron “hacer otra cosa a nivel interpretación que me encanta”, algo que ella ya dijo en su día. Sin embargo, aquella serie prometida nunca vio la luz, por lo que Torné se quedó sin programa y sin serie, aunque ese mismo año hizo un cameo en La que se avecina y fichó por Velvet Colección (Movistar Plus+).

“Carlota sabía manejarse mejor en ese estilo”

Su puesto en Cámbiame lo ocupó Carlota Corredera, que cogió el relevo de un día para otro. “La productora, La Fábrica de la Tele, me preguntó: '¿Quieres despedirte o no?' Y les dije que no porque yo sabía que si me iba a despedir iba a ser lágrimas”, desvela Torné, que cree que “el perfil de Carlota era mejor” porque “ella sabe manejarse mejor en ese estilo” que estaba adoptando el programa.

La actriz y presentadora niega, de hecho, que tuviera algún tipo de rencilla con la ex de Sálvame por haber ocupado su lugar: “Yo a Carlota la quiero mucho y ella lo sabe, yo no soy una persona falsa. Cuando llegué a Madrid hace 20 años era mi directora y eso me hace tener con ella una relación muy maternal. El día primero que Carlota hizo la grabación, esa noche vinieron los tres estilistas a cenar a mi casa. Éramos una piña y fui la primera que les dije: ‘Si me queréis, cuidadla. Ella también necesita tener vuestro apoyo’, me preocupé de que no le hicieran bullying a ella”.

Con respecto a otros proyectos profesionales, Marta Torné define como “muy loca” la etapa que vivió en la serie El Internado, gracias a la cual alcanzó una gran popularidad y mucho cariño por parte del público. “Yo tenía un personaje que era muy bueno y todo el rato le pasaban desgracias. Cuando haces un personaje así, todo el mundo te quiere”, dice sobre María, su papel en la célebre ficción de Antena 3.

En cuanto a MasterChef Celebrity, la actriz y presentadora dice que el talent culinario de La 1 “es lo más duro que he hecho en mi vida, es un programa agotador”. Sin embargo, se desmarca de las críticas realizadas por otros concursantes tras su paso por el programa: “Turbio no hay nada”, comenta la cuarta eliminada de la cuarta edición (la que ganó Tamara Falcó en 2019).