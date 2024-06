Max ya está disponible a través de Amazon Prime Video, a tiempo antes del regreso de 'La casa del dragón'

Max ya ha llegado a Prime Video. Desde este martes 11 de junio, la nueva plataforma de Warner Bros. Discovery está accesible en el catálogo de canales que conforman Prime Video Channels, pudiendo también contratar la parte complementaria de deporte.

Como ya informamos en su momento, Max se une a una lista de canales disponibles en Prime Video en España, en la que se encontraban ya otros servicios como Atresplayer y DAZN, además de La Liga SmartBank, Flixolé, AMC+, GMG+, Acontra+ (donde se puede ver la cuarta temporada de The Chosen) y Planet Horror, entre otros. El acuerdo es análogo al que ya estaba vigente con Movistar Plus+, cuyos abonados también puede acceder al contenido de Max.

Cómo suscribirse a Max desde Prime Video

Los clientes de Prime podrán suscribirse por 9,99€ al mes para acceder al contenido de Max, con el gran reclamo de la segunda temporada de La casa del dragón, con el estreno programado para el 17 de junio. Admeás, los suscriptores podrán sumar The Last of Us, The White Lotus y Euphoria, películas de Warner Bros como Dune, Barbie y Wonka. A todo esto se sumará más adelante la serie original Cuando nadie nos ve, dirigida por Enrique Urbizu, y el regreso de Pekín Express en una edición con famosos presentada por Miguel Ángel Muñoz.

Los clientes de Prime suscritos a Max podrán unirse a la suscripción complementaria de deportes y disfrutar de los principales acontecimientos deportivos en directo. Este plus es de por 5,00€ adicionales al mes, e incluye los principales deportes internacionales y europeos, como el Open de Australia, las tres Grandes Vueltas de ciclismo, el Tour de Francia Femenino, las 24 Horas de Le Mans y la UFC, además de los Juegos Olímpicos de París.

Los clientes de Prime pueden suscribirse a cualquier canal y cancelarlo en cualquier momento.