Max también estará disponible en Prime Video, que pasará a integrarlo como canal en su servicio

Recién inaugurada su nueva etapa tras el rebranding, Max ha cerrado un importante acuerdo estratégico con la que, a priori, es una competidora directa. Los contenidos de Warner Bros. Discovery también será accesible a través de Prime Video.

De lo que estamos hablando es de la integración de Max al catálogo de canales que conforman Prime Video Channels, que se hará efectiva a partir del 11 de junio, pudiendo también contratar la parte complementaria de deporte., tal y como promociona Amazon, destaca la posibilidad de acceder a contenidos prioritarios de Warner Bros. Discovery, como la segunda temporada de La casa del dragón, que se estrena el 17 de junio, y, los Juegos Olímpicos de París, en verano.

Los clientes de Prime podrán suscribirse por 9,99€ al mes para acceder al catálogo general. Además, habrá opción de una suscripción complementaria de deportes por 5,00€ adicionales al mes, que ofrecerá una amplia cobertura de los principales deportes internacionales y europeos, como el Roland-Garros, el Open de Australia, las tres Grandes Vueltas de ciclismo: el Giro de Italia, la Vuelta a España y el Tour de Francia, además del Tour de Francia Femenino y las 24 Horas de Le Mans, así como la UFC, uno de los eventos de MMA más importantes del mundo.

Max se unirá así a la lista de canales disponibles en Prime Video en España, donde ya se encuentran Atresplayer, DAZN, LaLiga SmartBank, FlixOlé, MGM+, AMC+, AMC Selekt, Acontra+, Planet Horror, MUBI, Hayu y Qello Concerts. Los clientes de Prime pueden suscribirse a cualquier canal y cancelarlo en cualquier momento.

También disponible desde Max y en los Fire TV

El acuerdo con Prime Video es análogo al que ya está cerrado y en vigor con Movistar Plus+, cuyos abonados también puede acceder al contenido de Max. Desde el mismo 21 de mayo, los abonados que tengan contratado el paquete Ficción Total podrán disfrutar de los contenidos de Max a través de Movistar Plus+ sin coste adicional. El acceso a Max cuenta con una sección dedicada dentro del menú principal de Movistar Plus+, como ya ocurre también con DAZN y SkyShowtime.

También desde el 21 de mayo, los clientes de Fire TV en España pueden descargar la app Max en sus dispositivos de streaming Fire TV, incluyendo dispositivos como el Fire TV Stick, Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max y el Fire TV Cube.