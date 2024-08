Mediaset responde sobre la cancelación definitiva de 'La que se avecina' con su temporada 15

Los seguidores de La que se avecina se han mantenido en alerta durante los últimos días, después de que sus protagonistas informasen del final del rodaje de su decimoquinta temporada. Amazon Prime Video y Telecinco no han confirmado aún sus planes con la mítica serie más allá de esta tanda de episodios, la última por la que habían renovado su contrato con los hermanos Alberto y Laura Caballero.

Unas dudas que continúan creciendo y que, desde verTele, trasladamos a Mediaset España, que se ha pronunciado al respecto a través de unas escuetas palabras. Desde el grupo de Fuencarral sostienen que todo lo que se ha comentado en los últimos días “son especulaciones” y que “lo único cierto es que han finalizado las grabaciones de la temporada 15”.

De esta manera, Mediaset no confirma que La que se avecina finalice en su decimo quinta temporada y deja abierta la puerta a que la ficción sobre la alocada comunidad de vecinos siga su andadura después de 17 años ininterrumpidos en nuestra televisión.

Lo cierto es que dichas especulaciones de los fans se han venido desatando por la falta de noticias sobre su continuidad y por la manera en la que algunos actores se han despedido en sus redes al finalizar la producción. “¡Hasta siempre!”, escribía en sus cuentas Eva Isanta. “Acabamos de rodar el ultimo capítulo de La que se avecina. Lo hemos pasado genial, hemos sido muy felices y esperamos que los disfrutéis cuando los veáis”, afirmaba Jordi Sánchez, alimentando aún más las sospechas.

En la otra cara de la moneda, Macarena Gómez daba esperanzas el pasado domingo durante su aparición en un evento: “¿Pero termina La que se avecina para siempre?”, le preguntaron los medios allí presentes. “No, no, no. Te lo prometo. Yo estoy contentísima, que voy a renovar, claro. A mí me encanta La que se avecina”, aseveraba entonces la actriz en unas declaraciones recogidas por Gtres.

Alberto Caballero dejó en el aire el futuro de 'La que se avecina'

La incertidumbre con el futuro de la comedia viene durando ya varios meses. Sin ir más lejos, los propios Alberto y Laura Caballero, creadores de la serie, durante una entrevista con verTele con motivo del estreno de Muertos SL, su última producción para Movistar Plus+, se mostraban cautos a la hora de pronunciarse sobre si la temporada 15 iba a ser la última.

“Ahora mismo es la última. Nunca escribimos algo a priori como si fuese a ser el final final, porque si no habríamos tenido que hacer 12 finales de la serie cada vez que acababa un contrato, siempre hemos preferido esperar. Sí es cierto que cuanto más tiempo pasa... La que se avecina es 'la última de Filipinas' de las series franquicia históricas de un montón de años, solo queda ella, y cuando solo queda uno suele ser por algo. Es un tipo de serie en vías de extinción, y más siendo comedia... El milagro es que hayamos llegado a la decimoquinta temporada”, empezaba diciendo.

“Pero sí es cierto que nos lo estamos planteando un poco como que puede ser, por una serie de circunstancias. Nosotros tenemos más proyectos, nuestros actores también, que no significa que no podamos volver a trabajar con ellos. Y luego, que pasa el tiempo y no queremos que se nos convierta aquello en un geriátrico...”, proseguía, preguntándose a sí mismo “cuánto tiempo más puede aguantar la serie”.

“Y no es por temática, porque por temática podríamos estar haciendo La que se avecina toda la vida, pero hay otras limitaciones que no son exactamente creativas que también influyen mucho y que también habrá que gestionar. Es pronto, pero es el final de un contrato y, ¿por qué no? Puede ser la última, claro”, terminaba de explicar Caballero, que en los últimos años han ampliado sus fronteras, y complicado sus agendas, con nuevos proyectos como los Machos Alfa de Netflix o los mencionados Muertos SL de Movistar Plus+.