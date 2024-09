El miedo de Broncano a quedarse sin entrevistado provocó overbooking en 'La Revuelta' con... ¡9 invitados!

Si el pasado jueves David Broncano desveló que a dos horas de grabar se quedaron sin invitado, este lunes explicó que con ese miedo pidió hasta a cuatro famosos que acudieran a La Revuelta y todos aceptaron. Lo que provocó overbooking en el programa, que tuvo que ser editado para acabar a las 22:50 horas como estaba previsto.

“Hoy se ha liado. El jueves pasado contamos que se nos cayó el invitado dos horas antes y para que no pasase eso hoy invitamos a cuatro personas pesando que no iban a decir todas que 'sí' y se ha solapao”, relató el presentador. A lo que Ricardo Castella le corregía entre risas: “Se ha solapao no, les has dicho tú '¿podéis venir todos el lunes'? Y no puedes”.

Broncano prosiguió llevándose las manos a la cabeza: “Ahora mismo hay esperando dos actrices, un youtuber y una cantante”. Castella lamentaba: “Muy gracioso pero no caben”, pero aún así el presentador les daba paso: “Estamos muy contentos de toda la vorágine que hay hoy”.

Las primeras en aparecer fueron Irene Escolar y Elisabet Casanovas que promocionaron Las Abogadas, la próxima serie que estrenará TVE aunque nadie fue capaz de concretar la fecha.

Seguidamente entró al escenario DJ Mariio que se sentó entre ellas y se lanzaron preguntas unos a los otros. De tal manera que los tres acabaron hablando de cómo rodar las escenas íntimas, de los influencers que se van a vivir a Andorra y de lo que ganan unos y otros.

Y cuando parecía que solo faltaba una invitada más, llegó Jorge Ponce con hasta cinco jugadores de rugby del Alcobendas, explicando que él tampoco quería que ocurriera “lo del jueves” y se había cubierto las espaldas con los deportistas.

Finalmente, apareció la cantante Sandra Carrasco que tuvo poco tiempo para hablar pero sí protagonizó una actuación musical que puso el broche final a una entrega inédita.