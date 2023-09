Miguel Bosé recordó el “poder total” de su padre con Franco: “Tenía todo lo que el régimen quería”

Miguel Bosé acudió a El Hormiguero este martes, 19 de septiembre, tras haber cancelado su visita anterior a última hora por problemas de salud. “Quiero pedir perdón a todo el equipo porque la última vez que tenía que venir no pude porque me puse muy enfermito”, explicó.

Miguel Bosé: drogas, Covid, desconocimiento de México y "más libertad en la transición" en 'El Hormiguero'

Un argumento que Pablo Motos relacionó con el gran susto que vivió el cantante tras ser asaltado en su casa de México por 10 encapuchados y con sus hijos dentro: “Estábamos dormidos en mi casa. Eran las 20:30 de la noche y de repente me despierta alguien, veo unas caras que no conozco y estaba encañonado. Con un silenciador”, empezó explicando el invitado.

“Fue un momento en el que me sentí perdido. Mis hijos estaban a pie de cama, rodeado de esta gente armada, metralletas, artillería, con máscaras... no eran profesionales”, añadió. También aclaró que “no hubo violencia, sí empujones entre ellos e insultos hacia mí, pero no violencia física”.

Miguel Bosé nos relata la impactante historia de su robo en México #BoséEH pic.twitter.com/dnyZwe1nJU — El Hormiguero (@El_Hormiguero) 19 de septiembre de 2023

Continuó con su explicación: “Les pregunté qué querían y me dijeron que todo lo que tuviera de valor, y una cifra que les habían dicho que había en casa. Pero eso solo lo tienen los narcos. Los llevé a las cajas fuertes de la casa, les pedí que no separaran a mis hijos, que los metieran con la señora de la casa y les di todo lo que tenía”.

Pero lo más surrealista del robo fue cuando los ladrones le reconocieron: “En un momento se me quedó el jefe mirando y les dijo al resto: 'este es Miguel Bosé'. Cuando les dije que sí, se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Entonces le pedí que las cosas fueran por buen camino o se acababan los conciertos. Me pidieron hasta un selfi. México es un lugar maravilloso pero también surrealista”, bromeó.

Para concluir con lo siguiente: “Una experiencia para olvidar lo antes posible, terrible, terrorífica que no enseña nada”.

La dura infancia de Bosé con su padre y el salto a la fama

El cantante también visitaba el programa para promocionar Bosé renacido, su nueva serie documental para Movistar Plus+. Motos explicó que tras ver los capítulos aún le admiraba más y confesó haberse sorprendido por el poder que tenía su padre, Luis Miguel Dominguín, durante el régimen franquista:

“Tenía un poder total en la época de Franco. Él le llamaba 'mi niño'. Internacionalmente tenía toda la imagen que el régimen quería transmitir. Muy macho, muy conquistador, torero, elegante, simpático, con don de gentes, era un cazador”, señaló el artista.

Y añadió que “le concedían todo, hasta que su hermano Domingo- uno de los fundadores del partido comunista en el exilio- se moviese libremente por España”.

Con esos valores, Bosé criticó la educación que le dio su padre: “Un día mi padre le dijo a mi madre que yo leía mucho. Así que era maricón. Que como tenía peceras en mi cuarto, si me gustaban tanto los animales por qué no iba de caza. Eso era la maravillosa bestia de mi padre que arrasaba Hollywood”, lamentó.

Aseguró que sobrevivió a su padre y a su madre gracias a “la tata”, la mujer que les cuidaba, y recordó cómo con su primer papel saltó a la fama nacional: “En horas me convertí en una superestrella. Me acosté y por la mañana ya había dejado de ser Miguelito para ser Miguel Bosé, hice lo que nadie hacía en España: cantaba y bailaba por primera vez”.

Para acabar confesando su adicción a las drogas durante 30 años: “No me llevó el acoso de la prensa a ellas, la verdad es que ya me gustaban. Tomé de todo menos heroína. Lo que más cuesta dejar es el alcohol, el veneno más legal pero el peor. Pero yo lo dejé todo el mismo día”, zanjó.