Míster Jagger responde a las críticas por su salto a RTVE: “No vais a tener que poner nada, yo me pago a mí mismo”

Alberto Redondo, el influencer popularmente conocido como Míster Jagger, ha respondido a quienes critican que vaya a participar en el nuevo programa de Henar Álvarez con RTVE Play, Al cielo con ella.

Tras conocerse su fichaje, algunos usuarios de las redes sociales –su hábitat natural– han rescatado algunos polémicos mensajes del famoso streamer, que en diciembre cumplirá 30 años.

En algunos de ellos hace bromas sobre el asesinato de Marta del Castillo o se refiere a casos de violaciones, terrorismo y racismo. “¿Estará Marta del Castillo en Rapture?”, se preguntaba en uno de estos comentarios publicados en la red social X en 2013, cuando era menor de edad. “Ola k ase? Marta al Guadalquivir o k ase?”, decía en otro.

Antonio del Castillo, padre de la joven desaparecida, ha sido uno de los primeros en manifestar su indignación con el hecho de que en TVE hayan “metido a semejante individuo que se dedicaba a hacer chistes macabros”. “Nuestros impuestos van a una televisión de enchufados políticos”, agrega quien estuviera vinculado a PP y Vox.

A Míster Jagger también se le ha criticado por otro comentario más reciente, aquel en el que daba a entender que no se debería pontificar a las asociaciones de extrema derecha que están facilitando ayuda a las víctimas de la DANA de Valencia.

“La Asociación de Maltratadores de Viejas está ayudando a los necesitados. Menos mal que el Grupo Nacional Pateador de Gatos echa una mano en estos momentos de necesidad. Cómo ponerle mala cara al Núcleo de Apuñaladores de Bebés si están arrimando el hombro como el resto”, escribió en X el pasado 5 de noviembre.

El comentario provocó un aluvión de críticas, principalmente entre quienes simpatizan con dichas organizaciones de ultraderecha, y Míster Jagger ha acabado respondiéndoles a través de Twitch, el canal de vídeos en el que tiene casi 1,5 millones de seguidores.

“Hay peña horrible ayudando”, insiste sobre este tuit que considera “divertido”. Poco más ha dicho al respecto, aunque sí ha aclarado que no está borrando comentarios de sus redes sociales, y ha lamentado que se estén utilizando en su contra “tres tuits de mierda de cuando era menor de edad”.

“La peña del Gobierno me la pela”

Para otros, el problema no es su humor sino el hecho de que haya aceptado trabajar para un programa de RTVE, televisión que, a su juicio, está controlada por el Gobierno. Jagger matiza que simplemente hará “una colaboración cada 15 días”, y se desmarca de los partidos políticos: “Pedro Sánchez me la pela, me la puede comer (...) Las televisiones siempre están editadas por quien manda. La peña del Gobierno me la pela”, ha dicho ante sus seguidores.

Además, lanza una pregunta al aire: ¿por qué nadie le criticó cuando trabajó para Amazon Prime Video? “He estado años trabajando con Prime Vídeo, que es de Jeff Bezos, una de las personas más ricas del planeta, alguien que con una pajita chupa toda la riqueza que existe. No veo a nadie decir nada. Pero si yo mismo me pago mi propio sueldo con mis impuestos, mal”, ha argumentado. “¿No está guapo que haya una tele que no dependa de una empresa?”, les pregunta, aunque parece tener claro el origen de toda esta polémica: “Ven mal que la televisión pública exista, en general”.

Con su característico humor ha recordado que percibirá de RTVE “una centésima parte” de su “aportación a España” vía impuestos: “Vosotros no vais a tener que poner nada. Yo me pago a mí mismo”, bromea. “De esta manera recupero como un 0.5% de lo que he aportado. Está guapo, ¿no?”.