Muere a los 46 años Erica Ash, actriz de 'Real Husbands of Hollywood' y 'Un fantasma anda suelto por casa'

La actriz Erica Ash, conocida por el gran público por su participación en la franquicia Scary Movie y especialmente popular en Estados Unidos por las series Real Husbands of Hollywood y Survivor's Remorse, ha fallecido este domingo 28 de julio a los 46 años.

La familia de Ash ha comunicado la muerte de Ash, que padecía cáncer desde hace años, a The Hollywood Reporter. “Erica fue una mujer maravillosa y una artista talentosa que tocó incontables vidas con su ingenio, su humor y su genuino entusiasmo por vivir. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”.

Nacida en 1977 en Florida, Ash comenzó a hacerse hueco en la industria a través de la televisión, en formatos de humor como The Big Gay Sketch Show y Mad TV. Se hizo popular gracias a la comedia satírica Real Husbands of Hollywood, como la exmujer del protagonista Kevin Hart, y a la par, en el drama Survivor’s Remorse, producida por Lebron James para Starz. También protagonizó el drama judicial In Contempt, e intervino en la sitcom de Netflix Reunión familiar y en la comedia de sketches de HBO A Black Lady Sketch Show.

'The Outlaw Johnny Black', uno de sus últimos trabajos

En cine, tuvo destacadas intervenciones en Scary Movie 5, y en la antología Horror Noire, así como en la comedia deportiva Uncle Drew, junto a Shaquille O'Neal, Kyrie Irving y otras estrellas de la NBA. Más recientemente formó parte del reparto de la comedia paranormal Un fantasma anda suelto por casa, para Netflix, y fue la protagonista femenina de The Outlaw Johnny Black, western paródico dirigido, producido y protagonizado por Michael Jai White, que servía como secuela espiritual del filme de culto Black Dynamite.

White fue de los primeros en dedicar unas palabras de forma pública a Ash: “Hemos perdido a uno de los seres humanos más talentosos y hermosos que he conocido”, escribe la estrella del cine de acción: “Era una de las personas más fuertes que he conocido. Pasaba casi todas las pausas para comer del rodaje tumbada en el suelo de su camerino, sufriendo por el dolor del cáncer en fase 4, pero manteniéndolo en secreto ante casi todo el mundo. ¡Siempre ponía a los demás por delante!”.