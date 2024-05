Nebulossa responde a las críticas de Manu Tenorio contra 'Zorra': “Estamos un poco al margen de todo eso”

Nebulossa ha respondido a las críticas que su canción, Zorra, ha recibido en los últimos días por parte de artistas como Paloma San Basilio y Manu Tenorio. Hace unos días, por ejemplo, la veterana cantante dijo que Zorra le parece “una palabra muy peyorativa, tremendamente dura y crítica” cuyo uso “ha tenido que sufrir en sus carnes” mucha gente. De ahí que piense que esa misma gente no estará contenta de que esa palabra “de pronto se convierta en algo trivial”.

El concursante de Operación Triunfo 1, por su parte, deslizó la semana pasada que la canción no debería sonar en Eurovisión. “Me parece una canción que... si es reivindicativa me parece muy bien, pero que vaya a un festival de canción de autor... Ese festival también lo ven muchos niños. Entonces mi hijo no va a ver el festival este año porque no me parece”, argumentó el andaluz, que además criticó a Mery Bas: “A un festival de la canción no puedes enviar a gente que desafina. Y eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler o Daniel Diges”.

Ahora, la vocalista de Nebulossa ha contestado a estas críticas antes de partir a Malmö, donde ella y su marido, Mark Dasousa, defenderán los interés de España en Eurovisión 2024. “Yo entiendo que haya diversidad de opiniones y es respetable. Cada uno tiene la libre opinión de opinar lo que quiera. Nosotros estamos un poco al margen de todo eso y hay mucha gente que nos apoya y nos tenemos que quedar con eso”, ha declarado a Europa Press.

“Nosotros vamos a disfrutar y ya está, la verdad es que la canción está gustando mucho y la gente le ha dado mucho cariño, tenemos muchas reproducciones y es porque la gente la ha sentido como suya”, concluye la cantante, que el sábado 11 de mayo interpretará Zorra en la gran final del festival. Eso sí, primero actuará en la segunda semifinal, la del día jueves 9, pues este año los miembros del Big Five (Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido) y el anfitrión (Suecia) formarán parte de las semifinales aunque tengan garantizado su presencia en la finalísima.