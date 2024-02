Netflix llega a un acuerdo con Julio Iglesias para hacer una serie sobre su vida

Netflix ha llegado a un acuerdo con Julio Iglesias para producir una serie sobre su vida. Por primera vez, el cantante participará en el proceso creativo de una ficción donde contará todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical, ha anunciado la plataforma de streaming en un comunicado.

Esta ficción, que actualmente se encuentra en fase de desarrollo, contará cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no anglosajón que consiguió entrar en el mercado estadounidense y asiático, y cómo llegó a ser una estrella universal que está entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia. A lo largo de sus más de 55 años de carrera, el madrileño ha grabado y cantado en 12 idiomas y ha conectado a los fans de todo el mundo, convirtiéndose en el primer artista español con alcance universal que consiguió que sus canciones se cantaran en todo el planeta.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix. Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme de que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto. Me siento agradecido a tanta gente de tantos países que me han apoyado e impulsado mi vida”, ha declarado el cantante, de 80 años.

“Julio Iglesias ha confiado en nosotros para contar su historia. Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y su tesón son únicos en el mundo. Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”, ha comentado Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix.

Un biopic oficial tras varios intentos infructuosos

Esta serie será la primera que cuente con la autorización expresa de Julio Iglesias, pero no la primera que se intenta hacer sobre la vida del artista. Entre 2011 y 2012, TVE ya trató de sacar adelante una miniserie sobre el intérprete de Gwendolyne y La vida sigue igual. Alejandro Tous y Roberto Álvarez fueron elegidos para interpretar a Iglesias en diferentes épocas de su vida. Pero el proyecto, que no estuvo exento de obstáculos y problemas dentro de RTVE, se topó con la oposición frontal del artista. “La historia de mi vida solo la puedo contar yo”, dijo por aquel entonces en una entrevista.

Aquella serie nunca vio la luz, así que hubo que esperar más de un lustro para que hubiera novedades sobre un hipotético biopic del cantante. Estas llegaron en 2018 de la mano de Disney Latinoamérica, que estaba decidida a adaptar Confessable Secrets, las memorias que había escrito el exgerente de Iglesias, Alfredo Fraile. Pero poco se ha sabido desde entonces de esta producción.

Ahora, después de tantos intentos infructuosos y no oficiales, Julio Iglesias está listo para hacer buenas sus palabras y contar, de la mano de Netflix, la historia de su vida.

La vida de Julio Iglesias

La suya es una historia de giros inesperados: empezó en las categorías juveniles del Real Madrid y terminó su carrera de Derecho hasta que un accidente terminó con su carrera como futbolista de élite. Unos años después, acabó convirtiéndose en uno de los artistas más grandes de la historia de la música contemporánea.

En los años 70, Julio Iglesias se forjó como artista en muchos países, pero fue en los 80 cuando consiguió batir todos los récords, llegar a los cinco continentes y convertirse en el “Artista extranjero más popular de China”. Entre los cientos de premios que tiene en su haber, destacan el trofeo Guinness de los Récords como el “artista latino que más discos ha vendido en el mundo” y el que le concedió la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos a toda su carrera (Lifetime Achievement), reservado solo para grandes leyendas de la historia de la música contemporánea.

Fue el creador de un estilo único que le ha convertido en una leyenda viva de la música que ha conseguido conectar con millones de fans en todo el mundo y que ha compartido escenario con artistas de todo el planeta como Frank Sinatra, Willie Nelson, Stevie Wonder, Diana Ross, Sting, Dolly Parton, Placido Domingo, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, entre otros.