'De Viernes' entrevista a Yurena tras anunciarse la serie sobre su vida para Netflix

Yurena será la gran protagonista de la entrega de De Viernes que se emitirá en la noche del 9 de febrero a partir de las 22:00 horas. Cinco meses después de su última aparición en Telecinco, la cantante concederá su primera entrevista al programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

“El acoso y derribo que yo sufrí no lo ha sufrido nadie en este país”, explica en el avance de esa entrevista, que ya ha sido grabada y será comentada por los tertulianos de De Viernes.

“Me dieron muchos palos y me engañaron muchas veces. En Estados Unidos se habla mucho del 'Me too', pues yo lo viví, y me intenté matar”, relata la celebrity, emocionada por la manera en la que todos estos acontecimientos afectaron a su madre, fallecida en 2019.

Coincide esta emisión con los preparativos de Superestar, la serie que narrará parte de su vida. Nacho Vigalondo y Los Javis se han aliado con Netflix para contar la historia de una de las mujeres que mayor fama adquirió en los primeros años 2000 al calor de programas como Tómbola, Crónicas marcianas, A tu lado, Aquí hay tomate, ¿Dónde estás corazón? y Sálvame.

La actriz Ingrid García-Jonsson será quien la interprete en este proyecto que ya ha elegido al resto del elenco e incluso ha mostrado una primera imagen de sus protagonistas.

Se desconoce cuándo comenzará el rodaje de Superestar y cuándo se producirá su estreno en la citada plataforma de streaming.

Sinopsis de 'Superestar'

Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground.

Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad.

Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.