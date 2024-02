Así es el orden cronológico de todas las series de 'The Walking Dead': guía para no perderse ante 'The One Who Live'

AMC+ estrena este lunes 26 de febrero The Walking Dead: The One Who Live, un nuevo y esperado spin-off de The Walking Dead que estará centrado en Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira). La miniserie llega para ampliar aún más el extensísimo universo de la franquicia original que en 2010 supuso la adaptación en televisión de una popular saga de cómics que se convirtió también en todo un fenómeno de masas en todo el planeta.

Se trata del tercer esqueje en ver la luz después de The Walking Dead: Dead City, centrado en Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren), y The Walking Dead: Daryl Dixon con Norman Reedus y supone la consecución del proyecto en torno al protagonista original de la serie desarrollada para televisión por Frank Darabont después de seis largos años.

Un título más de todo un imaginario que a lo largo de catorce años ha conseguido impulsar ficciones paralelas en torno al mismo apocalipsis zombie en el que tramas y personajes se han venido entrelazando, con crossovers entre sus respectivos protagonistas. Todo un entramado que se complica aún más al saber que las distintas temporadas de las diferentes series de The Walking Dead no siguen un mismo orden cronológico.

Por tanto, aquellos que no se quieran perder en el transcurso de las tramas de la franquicia, deben saber que el orden correcto de las diferentes series y spin-offs (con sus respectivas temporadas), y que ayudarán a seguir su historia, es el siguiente:

Fear The Walking Dead: Temporada 1 (6 capítulos) Fear The Walking Dead: Dead in the Water (6 capítulos) Fear The Walking Dead: Flight 462 (16 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 2 (15 capítulos) Fear The Walking Dead: Passage (16 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 3 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 1 (6 capítulos) The Walking Dead: Torn Apart (6 capítulos) The Walking Dead: Temporada 2 (13 capítulos) The Walking Dead: Cold Storage (4 capítulos) The Walking Dead: Temporada 3 (16 capítulos) The Walking Dead: The Oath (3 capítulos) The Walking Dead: Temporada 4 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 5 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 6 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 7 (16 capítulos) The Walking Dead: Red Machete (6 capítulos) The Walking Dead: Temporada 8 (16 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 4 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 9 (16 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 5 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 10 (22 capítulos) The Walking Dead: World Beyond Temporada 1 (10 capítulos) The Walking Dead: World Beyond Temporada 2 (10 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 6 (16 capítulos) The Walking Dead: Temporada 11 (24 capítulos) Fear The Walking Dead: Temporada 7 (16 capítulos) Fear The Walking Dead : Temporada 8 (12 capítulos) The Walking Dead: Dead City (6 capítulos) The Walking Dead: Daryl Dixon - temporada 1 (6 capítulos) The Walking Dead: The Ones Who Live (6 capítulos)

Así es 'The Walking Dead: The One Who Live'

The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas de quienes fueron. Rick y Michonne son catapultados a otro mundo, construido en una guerra contra los muertos... y finalmente, una guerra contra los vivos.

A pesar de nuevas amenazas como las que nunca antes habían visto, Rick y Michonne no descansarán hasta encontrarse el uno al otro y, juntos, luchar para volver a casa. ¿Podrán encontrarse el uno al otro y también a ellos mismos en un lugar y situación inéditos? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Si no se tienen el uno al otro, ¿están realmente vivos o descubrirán que ellos también son muertos vivientes?

El reparto también cuenta con Pollyanna McIntosh, Lesley-Ann Brandt, Terry O’Quinn, Matthew August Jeffers, Craig Tate y Andrew Bachelor. Entre los productores ejecutivos están el showrunner Scott M. Gimple, junto a Lincoln, Gurira, Denise Huth, Brian Bockrath y Greg Nicotero.