'The Walking Dead', “embestida” por una estrella de la WWE por usar una de sus frases como reclamo

Después de casi 14 años ininterrumpidos en antena, The Walking Dead afronta un periodo cuando menos extraño como franquicia. Tras el final de la serie matriz, y con el interés de la marca lejos de sus tiempos de plenitud, AMC recupera al protagonista original, Andrew Lincoln, para un nuevo spin-off, The Ones Who Live, que ha tardado seis años en ver la luz. La expectación ya no es la misma que cuando el sheriff Rick Grimes abandonase la ficción en 2018.

Nada que ver con la popularidad que actualmente atesora la estrella de la WWE Drew McIntyre. Siete años después de iniciar su segunda etapa en la promotora, el luchador irlandés se encuentra en uno de sus momentos de mayor exposición mediática, algo que choca teniendo en cuenta que hace escasos meses se dudaba de su renovación con la empresa. Convertido en un pilar del programa RAW tras su conversión en heel (villano) sus recientes rivalidades con CM Punk y Cody Rhodes denotan su gran momento de forma y vuelven a colocarlo como aspirante al título de Campeón Mundial en poder de Seth Rollins.

“Recé por esto y ha ocurrido”

No es de extrañar que desde The Walking Dead hayan querido capitalizar este éxito apropiándose de una de las frases más populares del luchador escocés para promocionar The Ones Who Live. Lo que ha llevado a recibir una claymore kick de McIntyre.

“Recé por esto y ha ocurrido”. The Walking Dead: The Ones Who Live ha usado esta frase para promocionar su inminente lanzamiento, previsto para el 25 de febrero en Estados Unidos. Se trata de la frase pronunciada por McIntyre al aludir a la lesión sufrida por CM Punk durante su careo en la Royal Rumble masculina del pasado enero. Punk, que había regresado a la WWE en noviembre, sufrió un desgarro de tríceps durante su lucha que anuló sus opciones de estar como cabeza de cartel de Wrestlemania, y McIntyre lo aprovechó en sus promos más celebradas.

Con la misma vehemencia con la que ha festejaba haber lesionado a su rival (en el kayfabe; es decir, en la escenificación ficticia de la lucha libre), ha respondido a The Walking Dead por echar mano de su éxito: “Yo recé por que The Walking Dead terminase en la tercera temporada”, ha respondido, de forma directa, a la cuenta oficial de X (antigua Twitter) de la serie. La reacción, desde luego, se amolda perfectamente a la personalidad actual del personaje de McIntyre, cuyo nombre real es Andrew McLean Galloway.

No solo eso: también ha tumbado a la serie: frente a los 875 retuits y 4.000 likes de la publicación original, la de McIntyre superaba los 3.000 retuits y 42.000 likes del deportista. En términos de promo, McIntyre parece haber aplastado a The Walking Dead... Aunque a la vez ha permitido a la serie tener un extra de visibilidad, a poco más de una semana del estreno de la nueva iteración de la saga.

I prayed for The Walking Dead to end after season 3 https://t.co/3v7t9vdhxw — Drew (@DMcIntyreWWE) 13 de febrero de 2024

La 'Elimination Chamber', en paralelo a 'The Ones Who Live'

Lo cierto es que el estreno de The Ones Who Live, en la que Andrew Lincoln se reencontrará con Danai Gurira, tendrá lugar el mismo fin de semana en que la WWE celebra su segundo evento premium del año, la Elimination Chamber. Será el sábado 24 cuando McIntyre se juegue el puesto de retador de Rollins en una lucha a seis en la que, por el momento, están confirmadas otras tres estrellas de la compañía: Randy Orton, Bobby Lashley y LA Knight.

El evento podrá verse, a nivel internacional (España incluida), a través de la WWE Network, la plataforma OTT de la WWE. Hay que decir que se prevé la desaparición la plataforma de la promotora de wrestling, como parte de su acuerdo multimillonario a largo plazo con Netflix. Todavía está por ver cómo afectará eso a territorios como España, que lleva sin emitir el máximo espectáculo mundial de lucha libre en ninguno de sus canales desde 2020.

Por su parte, The Walking Dead: The Ones Who Live, llegará el próximo 26 de febrero a AMC+ en nuestro país, horas después de su emisión en AMC en Estados Unidos. Es el tercer esqueje que surge de la ficción principal tras su cierre, después de The Walking Dead: Dead City, centrado en Maggie (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan) y The Walking Dead: Daryl Dixon, sobre las aventuras en solitario del arquero encarnado por Norman Reedus.