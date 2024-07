Paloma García-Pelayo se queja por un titular “erróneo” de Antena 3: “Hay que ser fiel a lo que sale de este plató”

Paloma García-Pelayo aprovechó los últimos minutos de Y ahora Sonsoles de este jueves 4 para realizar una matización de una información que aportó días atrás en el programa referida a Bertín Osborne. La periodista del corazón reivindicó una corrección por cómo se había difundido la noticia, cabe decir, desde la propia web oficial de Antena 3, así como en las redes sociales del programa. “Cuidado con los titulares porque a veces dicen lo contrario”.

El pasado martes 2, la cronista expuso la situación del cantante de rancheras, que había cancelado su último concierto. Desde el microsite de Y ahora Sonsoles en antena3.com se tituló inicialmente así: “Bertín Osborne cancela su gira de verano tras las malas ventas en Valencia: ”Está cansado y tiene problemas de voz“”. Así se difundió también a través de la red social X (antigua Twitter).

La pieza del programa indicaba que el cantante “se retira este verano de los escenarios y ha cancelado el resto de la gira que tiene programad. De esta decisión hemos tenido constancia después de que saltara esta alarmante noticia: 'Bertín Osborne, el artista que menos entradas vende en la feria de julio de Valencia'”. Ya desde plató, García-Pelayo comentó que el showman se encuentra “cansado” y preocupado por su estado de salud, con problemas graves de voz, y aprovechando las bajas ventas, se planteaba aprovechar y “parar”.

“Se tituló de manera completamente contraria y errónea”

Dos días después, la propia García-Pelayo se ha quejado del titular empleado para difundir el fragmento del programa. Tomando la palabra antes de cerrar Y ahora Sonsoles, la colaboradora lamenta que dio una información, la de Bertín, “que se interpretó y se tituló de manera completamente contraria y errónea”. “Se tituló en la web de Antena 3 y en Instagram, y todos o muchos medios lo recogieron: Bertín Osborne cancela su gira de verano tras las malas ventas de Valencia”.

“En ningún momento dije que la cancelación se trataba por la bajada de ventas. Yo dije exactamente que Bertín tenía problemas de salud que arrastraba, como ya hemos informado, de antes por un covid persistente. Y no se ha cancelado ninguna gira de verano, entre otras cosas, porque no había programado. Él decidió hace tiempo no hacerla porque ya no se encontraba bien, le quedaba un concierto comprometido, que era el de Valencia, y adelantamos que estaba pensando cancelarlo”, expone, antes de citar un parte médico de Osborne, al que se recomienda “descanso por un edema en cuerdas vocales postcovid”.

“Cuidado con los titulares porque a veces dicen lo contrario y evidentemente hay que intentar siempre ser fiel a la información que sale de este plató”, pidió García-Pelayo, que reitera. “No se dijo eso y hay que ser fiel. Es justo rectificar y matizar cuando no se titula bien y, además, cuando la imagen de un cantante está de por medio. Dicho queda, con todo el respeto”.

El titular, ya cambiado

Cabe decir que ese titular inicial del microsite de Y ahora Sonsoles ya ha sido modificado en la web, donde ahora puede leerse: “Bertín Osborne cancela su gira de verano por secuelas del COVID: ”Está cansado y tiene problemas de voz“.