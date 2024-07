Pedro Piqueras ve “difícil desbancar a Pablo Motos” en el access y cuenta que le han pedido un libro sobre su vida

La temporada 2023/2024 pasará, entre otras cosas, como la de la despedida de Pedro Piqueras de la primera línea. El veterano periodista se despidió en diciembre de la audiencia de Informativos Telecinco, poniendo fin a más de cuarenta años en la información y a 35 dentro de la televisión. Como ya ha reconocido en otras ocasiones, ahora vive más relajado y observando con nueva perspectiva el tumulto del día a día.

Eso también le permite opinar con más libertad y sin prisa sobre la actualidad televisiva reciente. Por ejemplo, cuando se le pregunta por la que será una de las grandes batallas del próximo septiembre: la que enfrente a El Hormiguero de Pablo Motos a sus dos nuevos adversarios en el access prime time, David Broncano en La 1 y Carlos Latre en Telecinco.

En declaraciones a Informalia, durante un evento gastronómico al que fue invitado, Piqueras hace su análisis y predicción sobre lo que puede pasar en ese duelo de teloneros del horario estelar: “Yo creo que va a ser difícil desbancar a Pablo Motos, creo que está muy fuerte y hay cosas como la fidelidad del público, que es muy difícil cambiarla de un día para otro”.

El periodista se explica: “Yo, como era un tipo mayor que ya se había hecho en la tele, tenía esa ventaja de la fidelidad. Y ahora es cuando lo estoy notando. Cuando estás mucho tiempo la gente se fía de ti, así que creo que va a ser difícil desbancar a Pablo Motos”. Ahora bien, reconoce que “las otras dos opciones son muy buenas, tanto Broncano como Carlos Latre”.

“Para mí es una incógnita ver cómo van a funcionar. Pero son impresionantes. Les hará falta un tiempo en el que el público le ponga faltas a uno, dieces a otro, hasta que se queden con su programa”, dice sobre los dos nuevos competidores de la franja.

Le han propuesto escribir un libro sobre su vida

En otro orden de cosas, Piqueras también ha adelantado que aunque está disfrutando del retiro, sigue “queriendo hacer algo”: “Esta profesión me encanta”. Y de hecho, comenta una posibilidad en el horizonte.

“Le estoy dando vueltas porque me piden un libro sobre mi vida y mi experiencia, y para mí es muy difícil hablar de mí”, declara. “Quizás haría una cosa conmigo como testigo, pero no pondría a parir a nadie. Sería una cosa amable y no sé qué va a salir de ahí”.